Flashback: Oslnivá kariéra Michaela Owena. Vítěz Zlatého míče, kterého pronásledovala zranění

Liverpool, Real Madrid, Newcastle United, Manchester United a Stoke City. To je seznam všech klubů, za které nastupoval anglický velikán a kanonýr Michael Owen (44). Kariéru ukončil v roce 2013, tak se pojďme podívat na některé vrcholy a pády jednoho z nejproduktivnějších útočníků anglického fotbalu.

Michael Owen se narodil 14. prosince 1979 v Chesteru v severozápadní Anglii jako čtvrté dítě. Jeho otec Terry Owen je bývalý profesionální fotbalista, jehož nejslavnějším působištěm byl Everton. Proto byl Michael v dětství fanouškem právě tohoto celku.

S fotbalem se seznámil v sedmi letech a už o tři roky později sledovali jeho pokroky někteří z předních skautů anglických klubů. Zajímaly se o něj týmy jako Arsenal, Chelsea a Manchester United.

On a rodiče se však rozhodli pro Liverpool, protože Reds zároveň slibovali důraz na jeho vzdělání. Owen tak pokračoval ve studiu na střední škole a Liverpool ho také přesvědčil, aby ve 14 letech navštěvoval školu fotbalové asociace v Lilleshallu.

Owen začal hrát za anglické národní týmy od kategorie do 15 let a překonal několik střeleckých rekordů. Vynikal také v liverpoolské akademii. Po celou tuto dobu navíc absolvoval studium s působivými výsledky.

Navzdory akademickým úspěchům byl přesto jasně předurčen k tomu, aby se stal fotbalistou. První profesionální smlouvu podepsal o čtyři měsíce později, v den svých sedmnáctých narozenin v prosinci 1996.

Vítěz Zlatého míče

Owen debutoval v prvním týmu Reds v květnu 1997 v zápase proti Wimbledonu, do kterého nastoupil jako střídající hráč a okamžitě skóroval.

V sezoně 1997/98 nahradil na pozici klíčového útočníka Liverpoolu zraněného Robbieho Fowlera a s 18 ligovými góly se stal nejlepším střelcem Premier League a byl jednoznačně zvolen nejlepším mladíkem roku.

Díky tomu byl Owen také povolán do národního týmu. Na mistrovství světa ve Francii v roce 1998 byl nejlepším hráčem Anglie a proslavil se po celém světě. Zejména po gólu proti Argentině.

Owen neustále potvrzoval pověst elitního střelce, přestože se mu vracelo zranění podkolenní šlachy. V roce 2001 získal Liverpool pohárový treble (Poháru UEFA, FA Cupu a Ligový pohár) a Owen následně obdržel Zlatý míč.

V roce 2003, ve věku 23 let a 134 dní, se Owen stal nejmladším hráčem, který dosáhl 100 gólů v Premier League (nepřekoná ho ani Erling Haaland, kterému je již 24 let).

Součást týmu Galácticos

V letech 1997-2004 nastřílel Owen za Liverpool celkem 158 gólů ve 297 zápasech. Právě v té době zatoužil po nové výzvě a vyslyšel volání španělského giganta Realu Madrid.

V éře takzvaných Galácticos byl však využíván většinou jen jako náhradník. Owen nakonec v LaLize vstřelil 13 gólů a v následující sezoně se vrátil do Anglie. Ale změnil adresu, nově začal hájit barvy Newcastlu United, a to poté, co Real odmítl dřívější nabídku hráčova bývalého klubu Liverpoolu.

Ze zranění vznikl právní spor

Sezona 2005/06 měla být pro Owena restartem, aby se dostal do formy pro blížící se mistrovství světa. Plán zpočátku fungoval dokonale a v prosinci korunoval Owen dobré výkony z počátku ročníku hattrickem proti West Hamu United (4:2). Utkání se hrálo v Londýně a osvědčený střelec dosáhl hattricku gólem pravou nohou, levou nohou a nakonec hlavou. U čtvrtého gólu ještě zvládl asistovat Alanu Shearerovi.

Další výlet do Londýna byl však pro Owena hořkosladký, v silvestrovském utkání na hřišti Tottenhamu utrpěl těžké zranění. Po zlomenině kosti v chodidle se musel podrobit operaci.

Očekávalo se, že se na hřiště vrátí koncem března 2006, ale Angličanovi se noha hojila o něco déle. Jeho návrat nakonec přišel koncem dubna, přesto po zápase s Birminghamem City prohlásil, že s nohou ještě není stoprocentně spokojený.

Vynechal poslední ligový zápas sezony a ročník zakončil s pouhými 11 zápasy a sedmi góly. Přesto byl Owen součástí základní sestavy Anglie na MS.

Owen je ošetřován na hřišti poté, co si na MS vážně poranil koleno. JOERG KOCH / ddp images via AFP

Ve třetím zápase skupiny proti Švédsku utrpěl Owen hned zkraje další zranění. Tentokrát byla diagnóza ještě horší – přetržený přední zkřížený vaz v koleni. Ze zranění se zotavoval téměř rok a na hřišti se objevil až v dubnu 2007. Vážnost jeho zranění na mistrovství světa rozdmýchala v Anglii takzvaný spor "klub versus země".

Newcastle požadoval po anglické FA a FIFA odškodnění, klub chtěl, aby organizace uhradily Owenův plat a léčbu za zranění.

Na základě stávajících pojistných ujednání mezi klubem a zemí platily FA a FIFA 50 000 liber z Owenova týdenního platu, který činil 110 000 liber. A to od doby, kdy utrpěl zranění. Celkem tedy šlo o přibližně 2 miliony liber za dobu, kdy nemohl hrát.

Později, v roce 2009, Owen přestoupil z Newcastlu United do jiného velkoklubu, upsal se Manchesteru United. Kvůli přetrvávajícím problémům se zraněními však za Rudé ďábly během tří sezon příliš mnoho zápasů neodehrál.

Naposledy se Owen objevil v sezoně 2012/13 na hostování ve Stoke City, během kterého také vstřelil svůj 150. a poslední gól v Premier League.