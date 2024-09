Milujeme fotbal, ale... Nejsme roboti, řekl kapitán Tottenhamu Son o náročném programu

Útočník Tottenhamu Hueng-Min Son (32) se stal další fotbalovou hvězdou, která veřejně vyjádřila obavy ohledně počtu zápasů, které mají hráči zvládnout. Jihokorejský reprezentant uvedl, že existuje "masivní" riziko zranění hráčů tváří v tvář požadavkům, které jsou na ně kladeny. Hráči podle něj nejsou schopní se dostatečně připravit na každé utkání.

Komentáře dvaatřicetiletého Korejce přišly poté, co záložník Manchesteru City Rodri minulý týden řekl, že hráči jsou blízko k stávce. O několik dní později Rodri utrpěl v duelu s Arsenalem zranění pravého kolena. Pokud se potvrdí podezření na přetržený zkřížený vaz, mohl by čerstvý mistr Evropy chybět až rok.

"Nechcete vidět hráče, jak zápasí se zraněními. Nikdo to nechce vidět," řekl Son. "Spousta zápasů, spousta cestování. Musíme se o sebe postarat, což je někdy velmi těžké. Psychicky, fyzicky nejsi připravený. Pak jdeš na hřiště a riziko zranění je obrovské. Nejsme roboti. Nechápejte mě špatně, milujeme hrát fotbal. To je jasné," citovala záložníka agentura AP.

Son odehrál za Korejskou republiku 130 mezistátních utkání a vstřelil v nich 49 gólů. Souhlasí s obavami španělského kolegy. "Rodri řekl správné věci. Měli bychom hrát 50, 60 zápasů a ne více než 70. Když přijdou zápasy, hráči musí hrát. Děje se toho hodně," řekl.

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola minulý týden řekl, že je na hráčích, aby vynutili změnu ve fotbale po rostoucím sporu o přetížený program.

Liga mistrů byla v této sezoně rozšířena o další dva zápasy v nové podobě ligové fáze. Příští rok bude rozšířené mistrovství světa klubů ve Spojených státech poprvé turnajem s 32 týmy, dosud ho hrálo jen sedm klubů. Je naplánováno po sezoně řady hlavních lig v červnu až červenci. Nový formát MS klubů vyvolal právní výzvu ze strany hráčských asociací.

Tottenham má před sebou opravdu náročný program. Livesport

Trenér Tottenhamu Ange Postecoglou by se nedivil, pokud by se hráči vzepřeli. "Mohou vzít věci do vlastních rukou. Abych byl upřímný, jsou nejvíce postiženi, takže byste pochopili, kdyby začali uvažovat jako kolektiv, že už je na čase vzít si slovo," řekl Postecoglou.

"Už jsem mluvil o tom, že se dostáváme na skutečně nebezpečnou úroveň ohledně toho, co od hráčů očekáváme. Místo toho, abychom se soustředili na jeden nebo dva turnaje, je to o kalendáři. To je spíše problém," dodal kouč.