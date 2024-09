Rodri je nenahraditelný. Doktoři mají rozdílný názor, uvedl o zranění opory Guardiola

Carl Recine / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Pep Guardiola (53) řeší absenci klíčového záložníka Rodriho (28), který by kvůli vážnému zranění mohl vynechat zbytek sezony. Kouč Manchesteru City prohlásil, že je jeho povinností najít řešení a udržet klub na vítězné vlně. Španělský reprezentant v průběhu nedělního duel Citizens s Arsenalem (2:2) opustil trávník v bolestech a pokud se potvrdí podezření na přetržený zkřížený vaz v pravém koleni, mohl by čerstvý mistr Evropy chybět až rok.

"Rodri bude mimo hru dlouho. Jeden doktor řekl, že je to opravdu velké zranění, druhý zas, že to tak vážné není. Teď čekáme na poslední telefonáty od lékařů, abychom věděli, co přesně mu je a jaký typ operace musí podstoupit," řekl Guardiola po úterní výhře City 2:1 nad Watfordem v Ligovém poháru.

Španělský kouč si je velké rány, kterou zanechá absence jednoho z nejlepších záložníků světa na jeho souboru, vědom. I tak ale věří, že tým, který získal rekordní čtyři tituly Premier League v řadě, může zůstat konkurenceschopný. "Budeme mít dobrou sezonu, svým hráčům věřím. Rodri je nenahraditelný. Když tým dlouho nehraje s nejlepším záložníkem světa, tak to samozřejmě cítit je, mou povinností je teď najít řešení, abychom zůstali na vrcholu tak, jako jsme už mnoho let," uvedl Guardiola.

"I když je jeden hráč tak důležitý, musíte to vyřešit jako tým, a to přesně uděláme," dodal. Najít náhradu bude těžké. Guardiola může sáhnout po Kovačičovi, který Rodriho zastoupil už v souboji s Arsenalem, či po Gündoganovi. Roli defenzivního záložníka by mohli zvládnout i Lewis či Stones.

Španělský středopolař od svého příchodu na Etihad Stadium vynechal v modrém dresu 21 utkání. Sky Blues prohráli sedm z nich. "Teď je důležité ho podporovat, popřát mu ani ne rychlé uzdravení, jako spíše bezpečné. Bezpečné pro jeho budoucnost a kariéru," dodal lodivod úřadujícího mistra nejvyšší anglické soutěže.

Bývalý hráč Atlétika Madrid byl díky své roli při rekordním čtvrtém titulu City a úspěchu Španělska na Euru 2024 označován za možného vítěze Zlatého míče. Jak moc bude Citizens Rodri chybět se může ukázat už v nadcházejícím sobotním utkání proti Newcastlu.