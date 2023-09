Mizérie Chelsea pokračuje další remízou, výhru Arsenalu vystřelil Trossard

Hráči Bournemouthu remizovali v utkání pátého kola Premier League na domácí půdě s favorizovanou Chelsea 0:0 a opět se nemohli radovat z vítězství. Zápas nabídl mnoho příležitostí, Nicolas Jackson (22) a Raheem Sterling (28) dokonce rozezvučeli brankovou konstrukci, gólu se však ani oni nedočkali. Jediná branka padla v duelu mezi Evertonem a Arsenalem, o výhře hostí rozhodl v 69. minutě Leandro Trossard (28).

The Blues začali na Vitality Stadium téměř ideálně, když po pár minutách mohl skórovat kapitán Conor Gallagher, to by ovšem nesměl po pasu Mychajla Mudryka poslat míč stehnem z malého vápna mimo bránu. Mladý Ukrajinec poté ve 14. minutě rozjel akci pro Jacksona, jeho přízemní pokus z hranice šestnáctky ale orazítkoval pouze levou tyč.

Na druhé straně hřiště se pak heroickým zákrokem proti Dangu Ouattarovi zaskvěl hostující brankář Robert Sánchez. Oba týmy i po zbytek první půle hýřily aktivitou, skóre se však do pauzy nezměnilo.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Druhá půle začala přesně tam, kde první skončila. Sterling totiž v 51. minutě trefil z přímého kopu břevno. Balon poté zatančil na brankové čáře a šťastně se odrazil k Levimu Colwillovi, jeho dorážka ale neplatila kvůli ofsajdu. O čtvrt hodiny později po rohovém kopu doslova čaroval Neto, kterému ve skrumáži těl a odrazů míče pomohla i trocha štěstí.

Hosty z Londýna pak opět podržel Sánchez reflexním zákrokem nohou po střele Dominica Solankeho. Ve festivalu brankářských zásahů se pokračovalo i na konci utkání, v hlavní roli byl opět Neto s důležitým zákrokem jak proti hlavičce Jacksona, tak střele Cola Palmera.

Do duelu na Goodison Parku vstoupili Kanonýři aktivně a v 10. minutě si připsali úvodní střelecké zakončení. Fábio Vieira však mířidla neseřídil a z dobré pozice vypálil několik metrů nad branku Jordana Pickforda. Tým z Liverpoolu se na polovinu Londýňanů až na výjimky nedostával a většinu času trávil zformovaný v obranném bloku v blízkosti vlastního pokutového území.

Blízko potrestání defenzivního přístupu domácích byl v závěru druhé desetiminutovky Martinelli, trefa brazilského útočníka ale neplatila, neboť jí předcházel ofsajd. Domácí fotbalisté Davida Rayu poprvé výrazněji zaměstnali až po uplynutí půlhodiny hry, přízemní rána Idrissy Gueyeho ale španělskému gólmanovi problémy nenadělala.

Arsenal pokračoval v obléhání pokutového území soupeře i po změně stran, nebezpečnou ránu Martina Ödegaarda vyrazil brankář Pickford. Hosté se i nadále tlačili do zakončení, obětavě hrající domácí ale většinu pokusů Kanonýrů zablokovaly. Diváci v Liverpoolu čekali na další příležitost až do 67. minuty, kdy se ke střele z hranice vápna dostal Arnaut Danjuma. Domácí útočník čekání na gól neukončil, neboť branku Raye o kousek přestřelil.

A tak se vedení přece jen o chvilku později ujali Londýňané, když ranou o tyč otevřel skóre Trossard. Everton následně hru více otevřel, čehož mohli Gunners vzápětí využít. Naději domácích na bodový zisk ale udržel Pickford, jenž ránu Ödegaarda po rychlém přečíslení pohotově zneškodnil. Body to ale týmu z Merseyside nepřineslo, neboť příležitosti k vyrovnání si Toffees již nevytvořili.

Tabulka Premier League