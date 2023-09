Propad rekordní posily Arsenalu. Pépé byl drahý i pro Araby, za zlomek ceny jde do Turecka

Arsenal zažívá skvělé období a vypadá to, že i letos bude hlavním vyzyvatelem Manchesteru City o ligový titul. A v rámci přebudovávání kádru k obrazu Mikela Artety to vypadá, že se po čtyřech letech zbaví někdejší rekordní posily, jejíž kariéra zažila strmý pád. Nicolas Pépé (28) má namířeno do tureckého Trabzonsporu, za zhruba čtyři procenta toho, co za něj Kanonýři vyskládali na stůl v roce 2019.

Arsenal přivedl reprezentanta Pobřeží Slonoviny v létě 2019 z Lille tehdy jako druhého nejlepšího střelce Ligue 1. Francouzskému celku za něj zaplatil 80 milionů eur, tedy částku, která byla až do letošního léta a příchodu Declana Rice za 116,6 milionů eur rekordní. Pépé ještě pod trenérem Unaiem Emerym nezačal špatně, téměř hned skočil do základní sestavy, odehrál i celé finále FA Cupu 2020, kde asistencí pomohl k zisku trofeje.

Důvěra Mikela Artety, který na konci roku 2019 Emeryho nahradil, v šikovného křídelníka se ale s časem vytrácela. Španělský kouč ho jednou popsal jako volnomyšlenkáře – tehdy to myslel jako pochvalu, ve smyslu, že Pépé umí na hřišti najít neotřelá řešení. Brzy ale zjistil, že jeho volnost je občas přílišná a hraničící s nesoustředěností, což vyvrcholilo zbytečnou červenou kartou proti Leedsu v jeho druhé sezoně. Paradoxně v té střelecky nejproduktivnější (10 ligových gólů).

Arteta ovšem chce v týmu hráče, kteří dávají do zápasu 100 procent celých 90 minut, a v Pépém takového člověka neviděl. Bývalá opora Lille navíc nezapadala do Artetova taktického stylu, z křídla nevyvíjela dostatečný tlak na obránce soupeře a v defenzivě nedokázala vypomoct. "Můžu vám ukázat tak šest hráčů z akademie, které by Arteta vybral do sestavy, než by ukázal na Pépého," popsal ve streamu novináře Charlese Wattse redaktor CBS James Benge.

Pépé se propadal hierarchií Arsenalu na lavičku a nakonec úplně mimo kádr. Kanonýři jej chtěli probudit v minulé sezoně hostováním ve Francii, kde se mu dřív dařilo, za OGC Nice ale Pépé i vinou zranění odehrál jen 19 ligových zápasů, během kterých se trefil šestkrát. Když se před novou sezonou vůbec nevešel na soupisku a "jeho" devatenáctku dostal na dres Leandro Trossard, bylo jasné, že jeho dny na Emirates jsou sečteny. Jenže v Arsenalu také museli vědět, že v Pépého případu budou na straně poražených – za takovou cenu, za jakou ho kupovali, jej zdaleka neměli šanci prodat.

V létě mělo podle anglických médií dorazit laso ze Saúdské Arábie, konkrétně se mluvilo o celku Al Shabab. Jenže Pépé viděl, jaké částky Arabové utrácí, a navzdory strmému pádu své kariéry si řekl o větší mzdu, než dosud pobíral. "Podle mých informací je částka, kterou si řekl v červenci, mimo mísu i pro arabské kluby. Bylo by to signifikantní navýšení oproti dosavadní mzdě, v Arsenalu měl kolem 200 tisíc liber za týden," dodal Benge. Když jste drazí i na Saúdy, jejichž utrácení zdánlivě nemá hranic, bude asi někde problém...

Osmadvacetiletého křídelníka nakonec vysvobodí turecký Trabzonspor. Na sever Londýna za něj pošle 3,5 milionu liber – jen něco málo přes čtyři procenta toho, co za něj Arsenal teprve před pár lety zaplatil. Navíc v šestém týmu minulého ročníku Süper Lig podepsal jen roční smlouvu. Aby za pět let neušel cestu z rekordní posily z nechtěnému volnému hráči, v Turecku musí ukázat, že ještě nedávno ohromně ceněné ofenzivní schopnosti pořád má.