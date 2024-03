Na Anfield se vrací muž, jenž vrátil Liverpoolu zašlý lesk. Edwards bude mít nyní větší pravomoce

Liverpool se začíná připravovat na éru po Jürgenu Kloppovi. Kdo veleúspěšného německého trenéra nahradí Reds zatím neoznámili. Sportovní úsek klubu ale netvoří jen manažer, veledůležitou roli hrají i méně viditelní lidé ze zákulisí. A právě tam se severoanglický klub rozhodl posílit. Do klubu se vrací jeden z architektů liverpoolského vzestupu Michael Edwards (44).

Když se Edwards v létě 2022 rozhodl v Liverpoolu rezignovat na pozici sportovního ředitele klubu, psalo se o konci klíčového muže. Byl to on, kdo z Liverpoolu opět udělal jeden z nejlepších klubů Evropy.

V roce 2011 přišel z Tottenhamu jako analytik. Klubovou hierarchií ale rychle stoupal a o pět let později usedl na křeslo pro sportovního ředitele klubu. Do funkce se dostal rok poté, co na lavičce Reds usedl Klopp a téměř okamžitě s německým stratégem vytvořil skvěle fungující dvojici.

"Michael je velmi přemýšlivý člověk. Nemáme vždy na všechno stejný názor, ale dokážeme dojít ke shodě. Myslím, že máme výborný vztah," líčil Klopp v roce 2020.

Skvělá přestupová politika

Sezonu před Edwardsovým nástupem zakončili Reds mezi anglickou elitou na osmém místě a vyrovnali tím nejhorší výsledek v éře Premier League. S příchodem tehdy sedmatřicetiletého sportovního ředitele se však věci začali pomalu obracet k lepšímu.

V prvním kompletním ročníku pod Kloppem si Liverpool čtvrtým místem zajistil návrat do Ligy mistrů. Edwards tak získal důležitý trumf pro vyjednávání o letních přestupech. A využil ho náramně.

Salah je jednou z nejlepších akvizic Liverpoolu. Reuters

Ze sezony 2017/18 bez nadsázky udělal ročník, který výrazně ovlivnil budoucnost uvadlé značky. V červenci přesvědčil Kloppa o tom, že si Mohamed Salah může i přes nevydařené angažmá v Chelsea podmanit Premier League a do Říma za něj poslal z dnešního pohledu směšných 44 milionů liber. Z Hullu přivedl beka Andyho Robertsona a v chytrých nákupech pokračoval i v zimě.

Za 142 milionů liber prodal do Barcelony Philippeho Coutinha, za většinu z utržených peněz udělal z Virgila van Dijka nejdražšího obránce historie. Leckdo si klepal na čelo, následující roky ale ukázaly, že i v tomto případě trefil jackpot.

Triumf v Lize mistrů i Premier League

Do úplné špičky však Liverpoolu stále něco chybělo. Reds obhájili čtvrté místo v Premier League a v Lize mistrů skončili těsně pod vrcholem, když ve finále podlehli Realu Madrid. Edwards se proto znovu vydal na trh, během léta přivedl gólmana Allisona, záložníky Nabyho Keitu s Fabinhem a z Reds udělal stroj na vítězství.

V roce 2019 Reds ovládli Ligu mistrů a o dvanáct měsíců později po dlouhých třiceti letech zvedli nad hlavu i pohár pro vítěze Premier League.

Klopp po sezoně opustí Liverpool. Profimedia

Klub pod Edwardsovým vedením neměl kam dál stoupat. Po sezoně 2021/22 tak úspěšný manažer neprodloužil smlouvu. Předseda LFC Tom Werner tehdy pro The Athletic přiblížil jeho důležitost pro chod klubu. "Jeho role v by se neměla podceňovat, byla naprosto stěžejní. Vždy myslel na dobro klubu. Nešlo mu jen o to najít a koupit nejdražšího fotbalistu na trhu. Vždy se snažil hledat výhodné nabídky, které byly tím nejlepším pro chod organizace. Navíc dbal na to, aby se pracovalo s odchovanci, které postupně zapojoval do prvního týmu."

Po roce bez fotbalu Edwards společně s bývalým liverpoolským datovým analytikem Ianem Grahamem založili poradní firmu Ludonautics. Nyní se mu ale otevírají dveře zpět do LFC.

Návrat a větší pravomoce

Rodák ze Southamptonu kývl na nabídku společnosti Fenway Sports Group (FSG), která liverpoolský fotbalový klub vlastní a stal se ředitelem celé její fotbalové divize. "Michael je jedním z největších manažerských talentů ve fotbale. Jsme rádi, že jsme ho získali zpět," řekl prezident FSG Mike Gordon.

Edwards po svém odchodu z Liverpoolu odmítl několik prestižních adres v čele s Manchesterem United nebo Chelsea. Podpisem smlouvy s FSG uzavřel kruh a vrátil se do klubu z Anfieldu. "Vrátil se k nám v nové roli. Bude mít větší pravomoce. Bude dohlížet na chod celého klubu," přiblížil Edwardsovu novou roli Gordon.

Budoucnost Liverpoolu vypadá dobře. Reuters

Jak dopadne Edwardsova druhá kapitola v městě na řece Mersey naznačí již první měsíce, během kterých bude muset najít náhradu za sportovního ředitele Jorga Schmadtkeho. Právě jeho nástupce vybere nového trenéra a určí tím směr, kterým se klub vydá v následujících letech.

Pokud Edwards naváže, tam kde skončil, tak na fanoušky na Anfieldu čekají další velice plodné sezony.