Posledních deset kol Premier League: Nejlehčí los má City, motivaci Liverpool, Arsenal dospívá

Už je to dlouhých 10 let, kdy se naposledy stalo, že v Premier League dělily první tři týmy v tabulce pouhé čtyři body. Dostihy mezi Chelsea, Liverpoolem a Manchesterem City tehdy skončily triumfem Citizens. Letos to vypadá na podobné drama, jen s tím rozdílem, že se do boje o titul hlásí také Arsenal.

Do konce aktuálního ročníku zbývá odehrát 10 kol a vedoucí trojku dělí jediný bod. Jaká je tedy prognóza a jak těžký mají los tři aktuálně nejlepší týmy anglické nejvyšší soutěže?

Aktuální situace na špici Premier League. (11.3.) Livesport

Arsenal – 64 bodů

Gunners mají ze všech tří rivalů nejlepší výsledkovou formu, od začátku roku 2024 vyhráli v lize osm utkání v řadě, včetně veledůležitého lednového duelu s Liverpoolem (3:1).

Svěřenci Mikela Artety v těchto osmi zápasech nastříleli 33 gólů, čímž si vypracovali nejlepší skóre ze všech týmů Premier League. Podle regulí soutěže je právě brankový rozdíl ze všech zápasů rozhodujícím faktorem při shodném počtu bodů.

Arsenal má skvělou formu. Livesport

Vzhledem k tomu, že má Arsenal o následujícím víkendu odložený zápas s Chelsea, vrátí se do ligové akce až za tři týdny. A právě střet s Manchesterem City, který je naplánován na 31. března, ukáže, jak hodně se tým během poslední sezony zlepšil.

Mladý Artetův výběr v minulé sezoně na hřišti Citizens prohrál 1:4 a tento zápas se ukázal jako jeden z nejdůležitějších v boji o titul. Gunners totiž po téměř celou sezonu vedli tabulku, pak ale v klíčovém souboji selhali.

Po 12 měsících vypadá Arsenal vyspěleji, má širší kádr a také se zjevně lépe vyrovnává s tlakem, který je na něj vyvíjen. Vždyť slavný klub čeká na mistrovské oslavy už 20 let.

Nejbližší program Arsenalu. Livesport

Vidět to bylo i v nervózním víkendovém utkání s Brentfordem, kdy těsné vítězství 2:1 bylo dílem zejména letních posil. Úvodní trefu měl na svědomí Declan Rice a jen čtyři minuty před koncem zařídil tříbodový zisk Kai Havertz.

Arsenal si je ale jistě vědom toho, že boj o titul nebude jen o již zmíněném utkání s Manchesterem City. V průběhu jara čeká tým řada těžkých venkovních zápasů s Tottenhamem, Manchesterem United, Brightonem a na hřišti Wolves.

Zbývající zápasy:

31. března: Manchester City (V)

3. dubna: Luton (D)

6. dubna: Brighton (V)

13. dubna: Aston Villa (D)

20. dubna: Wolves (V)

27. dubna: Tottenham (D)

4. května: Bournemouth (D)

11. května: Manchester United (V)

19. dubna: Everton (D)

Liverpool – 64 bodů

Svěřenci Jürgena Kloppa sice měli ve víkendovém šlágru s Manchesterem City (1:1) herně navrch, svou převahu ale nedokázali přetavit na zisk více než jednoho bodu.

Nicméně zejména z pohledu motivace mají Reds v dostizích o titul v Premier League ty nejlepší karty. Na konci sezony skončí trenér Klopp a všichni v klubu by se s osobitým manažerem chtěli rozloučit ve velkém stylu.

Liverpool je v dobrém rozpoložení. Livesport

Zatímco v jiných organizacích by krize se spoustou zraněných hráčů kluby z boje o titul vykolejila, Klopp zatím drží Liverpool na cestě k potencionálnímu zisku čtyř trofejí.

Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold a Diogo Jota sice zatím dál zůstávají mimo hru, do sestavy se ale už někteří klíčoví hráči stihli vrátit. Mohamed Salah už v posledních dvou zápasech zasáhl do hry ze střídačky a Dominik Szoboszlai a Darwin Núňez byli v utkání s Manchesterem City v základu.

Nejbližší zápasy Liverpoolu. Livesport

Liverpool bojuje hned na několika frontách a musí častokrát zvažovat priority mezi utkáními Premier League, Evropské ligy a FA Cupu. Právě v domácí pohárové soutěži o příštím víkendu vyrazí na hřiště Manchesteru United ke čtvrtfinálovému utkání. O měsíc později se na Old Trafford představí znovu v ligovém duelu.

Ošemetné bude jistě i tradiční derby s Evertonem, které Liverpool bude hrát také venku. V posledních třech kolech pak čekají Kloppovu družinu Tottenham, Aston Villa a Wolves.

Zbývající zápasy:

31. března: Brighton (D)

4. dubna: Sheffield United (D)

7. dubna: Manchester United (V)

14. dubna: Crystal Palace (D)

20. dubna: Fulham (V)

27. dubna: West Ham (V)

4. května: Tottenham (D)

11. května: Aston Villa (V)

19. května: Wolves (D)

zatím bez termínu: Everton (V)

Manchester City – 63 bodů

Citizens by se moc rádi stali prvním týmem, který kdy vyhrál čtyři po sobě jdoucí anglické tituly. Nejtěžší zkoušku mají svěřenci Pepa Guardioly za sebou, i když z ní nevyšli zrovna v nejlepším světle. Španělský trenér přiznal, že jeho tým přežil liverpoolské "tsunami", nicméně z Anfieldu přivezl bod díky kterému je čelo tabulky stále nadohled.

Obhájci titulu budou mít zřejmě nejtěžší období hned po návratu z reprezentační přestávky. Krátce po utkání s vedoucím Arsenalem doma přivítají aktuálně čtvrtou Aston Villu.

Nejbližší zápasy Manchesteru City. Livesport

Pokud tento dvojboj Citizens zvládnou, mají z elitní trojice nejlepší los. V posledních osmi zápasech budou převážně potkávat soupeře z dolní poloviny tabulky a na papíře bude nejtěžším zápasem venkovní duel na Tottenhamu.

Následující zápasy:

31. března: Arsenal (D)

3. dubna: Aston Villa (D)

6. dubna: Crystal Palace (V)

13. dubna: Luton (D)

20. dubna: Tottenham (V)

27. dubna: Nottingham Forest (V)

4. května: Wolves (D)

11. května: Fulham (V)

19. května: West Ham (D)

zatím bez termínu: Brighton (V)