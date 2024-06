Náhrada za Casemira? Rudí ďáblové plánují přivést dánského středopolaře ze Sportingu

Manchester United by rád rozšířil počet dánských legionářů ve své kabině. Vedení anglického giganta má usilovat o služby defenzivního záložníka Mortena Hjulmanda (24), který by na Old Trafford potenciálně mohl nahradit Casemira (32). Opora Sportingu Lisabon má být dokonce označena jako prioritní cíl pro nadcházející přestupové období.

Podle informací portálu Give Me Sport má čtyřiadvacetiletý rodák z Kastrup ve smlouvě s portugalským klubem klauzuli o uvolnění ve výši 69 milionů liber. Manchester United nemá být údajně jediným zájemcem, který by byl ochotný tuto částku uhradit. Své možnosti zvažuje také Barcelona, i když její finanční možnosti nejsou příliš dobré.

Hjulmand nyní se svými krajany odcestuje do Německa, aby v rámci skupiny C bojoval o postup Dánska do další fáze evropského šampionátu. Severská země změří síly s Anglií, Srbskem a Slovinskem.

V kabině Rudých ďáblů by se záložník Sportingu mohl setkat s dalším dánským legionářem Rasmusem Hojlundem. Hjulmand se v médiích často vyjadřoval ve smyslu, že jej anglická Premier League láká a je jejím velkým fanouškem.

Čtyřiadvacetiletý defenzivní středopolař se může pochlubit skvělými výkony v portugalské nejvyšší soutěži. Hjulmand disponuje dobrým fyzickým fondem i technickou, kterou by na Old Trafford náležitě využili.