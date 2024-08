Návrat hříšníka Tonaliho. Po 10 měsících naskočil do soutěžního utkání

Italský záložník Sandro Tonali (24) se po 308 dnech vrátil na fotbalové trávníky, a to v rámci EFL Cupu proti Nottinghamu Forest. Vypršel mu totiž 10měsíční trest za to, že ještě v době svého působení v Serii A sázel na výsledky zápasů, včetně těch, v nichž sám hrál. Tonali stihl po loňském přestupu do Newcastlu odehrát doposud jen 13 zápasů. "Vrátil se nám top hráč," pochvaloval si kouč Eddie Howe (46).

Tonali byl v říjnu minulého roku obviněn z porušení pravidel Italské fotbalové federace vztahujících se na sázení, a to až v 50 případech. Za to mu hrozil až tříletý trest v podobě zastavení činnosti ve všech utkání FIFA, ovšem díky viníkově doznání byl distanc snížen na 10 měsíců. Neprovinil se však jen v Itálii. Na začátku minulé sezony Premier League vsadil údajně na čtyři zápasy Newcastlu, ve kterých nastoupil. Anglická fotbalová federace mu udělila pokutu ve výši 20 tisíc liber (cca 600 tisíc korun) a podmínku.

Bývalý hráč AC Milán se následně přiznal, že měl se sázením dlouhodobě problém. Zároveň musel podstoupit edukativní program o nebezpečí hazardu. Hráč Newcastlu se také rozhodl s tímto problémem pomoci ostatním. "Zejména v prvních třech měsících po mém trestu jsem se setkal s mnoha lidmi, hlavně v Newcastlu, kteří měli stejný problém a nikdy o tom s nikým nemluvili," řekl Tonali a dodal, že si neskutečně váží podpory fanoušků a týmu, kteří s ním drželi celých 10 měsíců.

Záložník, který se s cenou 64 milionů eur stal loni druhou nejdražší posilou v historii Magpies, konečně mohl znovu naskočit do soutěžního zápasu, ve kterém Newcastle porazil v EFL Cupu Nottingham po penaltách. Tonali se objevil v základní sestavě a na hřišti vydržel 62 minut. Trenér Eddie Howe ho pochválil za skvělý výkon. "Jsem rád, že se konečně vrátil. Není to jenom o tomhle zápase, vrátil se nám hráč, který je na top úrovni," komentoval Italův comeback.

Tonali se i přes dlouhou pauzu vrátil v dobré formě. V rozhovoru na oficiálních stránkách Newcastlu řekl, že se cítí jako nový hráč, který do klubu zrovna přišel. Zmínil se také o tom, že trénoval ještě víc než předtím a že se nesmírně těší na to, až konečně bude pravidelně naskakovat do zápasů. Happyend?