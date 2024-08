Návrat na Stamford Bridge: Joao Félix přestoupil z Atlétika Madrid do Chelsea

Joao Félix (24) se vrací z Atlétika Madrid do Chelsea, kde již hostoval na jaře 2023. The Blues za portugalského reprezentanta, jenž podepsal smlouvu na sedm let, zaplatí 45 milionů liber.

Chelsea přivedla odchovance Benfiky po 14 měsících. Joao Félix ve druhé polovině sezony 2022/23 nastoupil za londýnský celek do 20 soutěžních zápasů s bilancí čtyř vstřelených gólů.

"Jsem opravdu šťastný, že jsem zpátky v Chelsea. Nemůžu se dočkat, až začnu," řekl Joao Félix po podpisu smlouvy. "Vidím tady známé tváře, což je vždycky příjemné," dodal.

Rodák z portugalského Viseu se s Atlétikem Madrid loučí po pěti letech, během nichž zasáhl do 131 soutěžních utkání, ve kterých zapsal 34 branek a 18 asistencí. Joao Félix se v ročníku 2020/21 stal s Colchoneros mistrem Španělska, obrovský potenciál však po příchodu z Benfiky nenaplnil.

Opačným směrem z Londýna do Madridu zamířil Conor Gallagher, za něhož španělský celek zaplatí 33 milionů liber. Do Chelsea měl původně z Atlética namířeno Samu Omorodion, z transferu však nakonec sešlo, protože se talentovaný útočník nedomluvil na podmínkách smlouvy.