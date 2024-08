Atlético a Chelsea se dohodly. Félix se vydá na Stamford Bridge, Simeone dostane Gallaghera

Vztahy mezi Chelsea a Atlétikem byly napjaté, nakonec ale oba kluby našly společnou řeč. Do Londýna se vrátí Joao Félix (24), který tam již hostoval před štací v Barceloně. Celku z Madridu vydělá kolem 47 milionů eur, čímž mu dá možnost dotáhnout příchod Connora Gallaghera (24) opačným směrem. Španělé tak Blues pošlou téměř celou částku zpátky, anglický reprezentant je vyjde na 42 milionů eur.

Chelsea původně usilovala o útočníka Atlétika Samua Omorodiona, jenž ve svých 20 letech láká nejen na impozantní silové atributy. Ačkoliv už byl po uzavřené dohodě španělský olympijský vítěz v Londýně, ze sestupu nakonec sešlo. Kluby ale i tak nalezly společnou řeč, místo mladého hroťáka Madrid opustí Félix. Pro něj bude aklimatizace jednodušší díky tomu, že na Stamford Bridge již jednu sezonu odehrál.

Je známo, že rekordní podpis Los Indios za 127 milionů eur nechtěl hrát pod Diegem Simeonem. Hráč si původně přál pokračovat v Barceloně, ale finanční problémy Katalánců mu to znemožnily. Narozdíl od let minulých, kdy se snažil vynutit si odchod různými metodami, nastoupil do předsezonní přípravy s profesionálním přístupem. Zdá se, že ho za to osud odměnil.

Dohoda o jeho návratu do Chelsea údajně činí kolem 47 milionů eur, spekuluje se i o různých bonusech. Portugalec se Blues upíše na šest sezon s opcí na prodloužení o další sezonu, v klubu by tak mohl setrvat až do roku 2031.

Mezitím bude moci Atlético díky tomuto prodeji podepsat Gallaghera, který již strávil několik dní ve španělské metropoli a čeká jen na oficiální stvrzení přestupu. Do Londýna se sice musel vrátit, tato cesta se ale ukázala být jen na otočku. Vítěz LaLigy ze sezony 2023/24 zaplatí za Angličana 42 milionů eur. V součtu vyjdou všechny letní posily Madriďany na 207 milionů eur i s bonusy, čímž konkurují útratám celého zbytku ligy dohromady.

Pokud nenastane další nečekaný zvrat, Félix a Gallagher odcestují do svých cílových destinací, aby podepsali smlouvy a připojili se ke svým novým klubům. Oba celky však tento obchod potřebují jak z finančních důvodů, tak z hlediska preferencí trenérů.