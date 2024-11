Po poslední reprezentační přestávce letošního roku se vrací ligový fotbal a s ním i Fantasy Premier League. S pomocí portálu Fantasy Football Hub jsme pro vás vybrali nejlepší tipy před 12. kolem.

Každý týden vybereme pro jednotlivé pozice v poli nejlepšího hráče pro nadcházející herní kolo a zároveň ukážeme na top skrytý klenot. Pokud se nemůžete rozhodnout, jaký přestup ve FPL udělat, získejte AI doporučené přestupy přímo zde.

Obránce: Gabriel vs Nottingham Forest (D) – 5.5 bodu

Obránci Arsenalu se v posledních sedmi hracích týdnech, kdy se jim nepodařilo udržet čisté konto, těžko drží, což se shoduje s nevyrovnanou formou, díky níž v posledních čtyřech zápasech Premier League nevyhráli. Za tu dobu inkasovali pět gólů.

Navzdory tomu zůstává Gabriel důležitou postavou a to především kvůli tomu, že je velkou gólovou hrozbou, neboť v této sezoně vede mezi obránci v počtu velkých gólových šancí (5). V tomto ročníku se již dvakrát ocitl na listině střelců, přičemž góly proti Spurs a Manchesteru City padly ze standardních situací, které zahrával Bukayo Saka.

Gabrielovy velké šance v této sezoně. Fantasy Football Hub

Arsenal je doma letos velmi silný – na jeho bránu letělo 53 střel, nicméně pouze osm z nich se počítaly do kategorie velkých šancí, což je skvělá vizitka a dává solidní šanci na čisté konto.

Hlavní hrozbu Nottinghamu představuje útočník Chris Wood, který se v této sezoně prosadil již osmkrát, přičemž čtyři z těchto gólů nasázel v posledních čtyřech týdnech.

Záložník: Mohamed Salah vs Southampton (V) – 7.7 bodu

Salah se aktuálně nachází ve skvělé formě a je trochu překvapení, že jeho predikce bodů AI není vyšší. Liverpool totiž čeká duel na půdě posledního Southamptonu. V posledních čtyřech zápasech Premier League se egyptský reprezentant podílel na šesti gólech, což jen potvrzuje jeho formu.

V letošním ročníku je navíc neuvěřitelně konzistentní, v 11 zápasech se podílel na 14 gólech Reds a v průměru má téměř deset bodů na zápas. Jedná se vůbec o nejlepší start do sezony FPL v historii – tedy až na jednu výjimku v podobě 117 bodů, které on sám získal v úvodních 11 GW sezony 2021/22.

Salahovy poslední body Fantasy Football Hub

Jeho základní čísla zůstávají vynikající a ukazují, že v této fazoně může pokračovat. V posledních čtyřech GW mu patří druhé místo mezi záložníky v počtu střel na branku (6) a velkých šancí (4) na gól. Za tuto dobu pak nemá nikdo vyšší hodnotu xG – 2,49.

Salah vstoupí do utkání odpočatý, protože během reprezentační přestávky za Egypt nenastoupil. Southampton se nachází na dně tabulky Premier League a v tomto duelu mu navíc zřejmě bude chybět i brankářská jednička Aaron Ramsdale, jenž má zraněnou ruku.

Útočník: Erling Haaland vs Tottenham (D) – 8.5 bodu

Haaland zaujímá právoplatné místo v čele žebříčku AI, ale je třeba dodat, že mu v tom výrazně pomáhá výhoda domácího prostředí – Manchester City na domácí půdě přivítá Tottenham. Přesto, že se v posledním týdnu hodně manažerů Haalanda zbavilo, stále norského kanonýra vlastní více než 60 % hráčů a nemalé procento z nich mu pravděpodobně svěří i kapitánskou pásku.

Na rozdíl od Salaha odehrál za Norsko dva reprezentační duely a jeho bilance je fantastická – nejprve proti Slovinsku zapsal bilanci (1+1), aby o tři dny později sestřelil Kazachstán hattrickem. Díky skvělému vstupu do sezony stále kraluje tabulce střelců Premier League s 12 góly a jistě si brousí zuby na zisk třetí Zlaté kopačky v řadě.

Haalandův nedávný rekord Fantasy Football Hub

Haalandova základní čísla naznačují, že se zde objevil určitý prvek smůly, který přispěl k pouhým dvěma ligovým gólům v posledních šesti týdnech. V tomto období je na špici v počtu střel (29), střel na branku (13) a velkých šancí (9) – to vše při očekávaném počtu 5,45 gólů.

Velký vliv na výkony Haalanda by mohl mít očekávaný návrat Kevina De Bruyneho. Tottenham, jenž se aktuálně nachází na 10. místě, v posledních pěti zápasech ani jednou neudržel čisté konto, naopak inkasoval hned osm branek.

Skrytý klenot: Joao Pedro vs Bournemouth (V) – 5.2 bodu

Útočník Brightonu se v posledním utkání vrátil po zranění a odehrál závěrečných 25 minut při vítězství 2:1 nad Manchesterem City, kdy vyprodukoval gól a asistenci, díky čemuž získal 11 bodů. V zápase měl i dvě velké gólové šance a rozhodně zapůsobil.

Na začátku ročníku patřil k oblíbeným hráčům, pak ovšem přišlo zranění. Očekává se, že Joao Pedro bude první volbou při penaltách, když bude na hřišti, a má před sebou atraktivní sérii zápasů.

Nadcházející zápasy Joao Pedra Fantasy Football Hub

V útoku Brightonu nyní panuje velká konkurence – na pozici devítky exceluje Danny Welbeck, a při absenci Joaa Pedra si vedl dobře také Georgino Rutter, který podepsal smlouvu za velké peníze.

Tipy Livesportu na GW12

Alexander Isak (8.5) – Tohle je prakticky must have hráč pro další týdny. Newcastle čekají dva zápasy proti trápícím se West Hamu a Crystal Palace, přičemž Isak do nich půjde se šňůrou tří ligových zápasů, ve kterých se pokaždé prosadil. Do útoku se samozřejmě nabízí mnoho variant a může být složité některé z nich oželet, ale bez Isaka byste do nadcházejícího víkendu prostě jít neměli.

Pedro Neto (6.2) – Je čas naskočit na vlak jménem Chelsea. Blues určitě skýtají jasnější adepty pro váš tým, ať už jde o Palmera, Jacksona nebo i Colwilla. Neto ale v posledních zápasech konečně začal naplňovat očekávání, se kterými v létě na Stamford Bridge dorazil a dá se čekat, že by si mohl udržet místo v sestavě na úkor Maduekeho. Pokud si ho pořídíte, počítejte s tím, že to je risk. Ale takový, který může přinést velké zisky.

Evanilson (6.0) – Také Bournemouth si nemůže v příštích kolech stěžovat na náročný los a brazilský útočník by z toho měl těžit. Navíc v dobré formě byl už před reprezentační pauzou, v posledních třech zápasech dal tři góly. Trenér Iraola chválil jeho přínos pro tým před novináři, i to svědčí o Evanilsonově silném postavení v týmu. A když vezmete v úvahu, že ho vlastní jen necelá dvě procenta manažerů, určitě stojí za zvážení.