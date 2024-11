O dvě sezony déle. Veleúspěšná spolupráce mezi Pepem Guardiolou (53) a Manchesterem City bude pokračovat. Úřadující mistři Premier League uzavřeli se španělským trenérem nový kontrakt, který je platný do roku 2027. “Mám k tomuto klubu velmi zvláštní vztah. Proto jsem tak šťastný, že zůstávám další dvě sezony,” uvedl jeden z nejlepších koučů fotbalové historie.

Stávající smlouva mu měla vypršet na konci probíhající sezony, kdy Guardiola zakoční devátý rok na lavičce City. Podle úterních neoficiálních informací měl prodloužit smlouvu o rok, nakonec se úřadujcímu anglickému mistrovi upsal až do roku 2027.

"Manchester City pro mě hodně znamená. Je to moje devátá sezona, zažili jsme tu spolu tolik neuvěřitelných okamžiků. Mám k tomuto klubu velmi zvláštní vztah. Proto jsem tak šťastný, že zůstávám další dvě sezony," uvedl po podpisu.

"Děkuji všem za to, že mi nadále důvěřují a podporují mě. Vždycky mi bylo ctí, potěšením a výsadou být tady. Už jsem to řekl mnohokrát, ale mám všechno, co si trenér může přát, a za to vám moc děkuji," vzkázal prostovlasý kouč.

"Doufám, že teď k trofejím, které jsme už získali, přidáme další. Na to se budu soustředit," dodal Guardiola, který ve světlemodré části Manchesteru získal už 18 trofejí – šestkrát triumfoval v Premier League a jednou se Sky Blues ovládl i Ligu mistrů.

Manchester City pod vedením španělského génia získal rekordní čtyři mistrovské tituly v anglické nejvyšší soutěži v řadě. V právě probíhající sezoně tak Erling Haaland a spol. útočí na pátý triumf za sebou, aktuálně jsou ale s odstupem pěti bodů na druhém místě za Liverpoolem.