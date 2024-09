Nej volby pro šestý hrací týden Fantasy Premier League? Osvědčený Salah i naděje Nottinghamu

Fantasy Premier League o víkendu jede dál, tudíž je nejvyšší čas podívat se na nejlepší hráče pro šestý hrací týden. A to pomocí bodů předpovídaných umělou inteligencí Fantasy Football Hub.

Každý týden vybereme pro jednotlivé pozice v poli nejlepšího hráče pro nadcházející herní kolo a zároveň ukážeme na top skrytý klenot. Pokud se nemůžete rozhodnout, jaký přestup ve FPL udělat, získejte AI doporučené přestupy přímo zde!

Obránce: Gabriel vs Leicester City (H) - 5,9 bodu

Arsenal v této sezoně oplývá jednou z nejlepších defenzivních liniích, v pěti týdnech udržel tři čistá konta a inkasoval pouze třikrát, přičemž dvě ze střel přišly v době, kdy měl o hráče méně. Ti, kteří si ponechali středního obránce Gabriela i v ošemetných venkovních zápasech proti Tottenhamu a Manchesteru City byli odměněni. V těchto dvou zápasech získal 22 bodů a pokaždé pomohl i gólem.

Gabriel patří k nejútočnějším obráncům v lize a jeho vzdušná hrozba ze standardních situací je osvědčená. V této sezoně vede mezi obránci se třemi velkými šancemi, k čemuž mu dopomáhají i vynikající přihrávky Bukaya Saky. Gunners zkrátka v gólech ze standardek excelují.

Srovnání Gabriela a Williama Saliby. Fantasy Football Hub

Jedinou obavou při investici do obrany Arsenalu je nyní kondice brankáře Davida Rayi, jehož start je kvůli svalovému zranění nejistý. V minulé ročníku udržel 16 čistých kont a v této sezoně mu zatím s 23 zákroky patří v počtu zachráněných akcí třetí místo. Pokud bude mimo hru, bude to pro Gunners velká ztráta.

Záložník: Mohamed Salah vs Wolves (A) - 7,8 bodu

Nejvýraznějším záložníkem ve hře zůstává Salah, který se během úvodních pěti zápasů podílel na sedmi gólech. Je to hráč, který je tento týden hojně prodáván na divokou kartu ve prospěch Saky z Arsenalu, ale předpovědi AI naznačují, že prodej je předčasný.

Salah tento týden cestuje na hřiště Wolves, tedy za týmem, který má za sebou z defenzivního hlediska velmi špatný vstup do sezony. Na svém kontě mají za pět kol pouhý jeden bod a z 15 velkých šancí inkasovali 14krát. Obránce Yerson Mosquera je navíc tuto sezonu kvůli zranění mimo hru.

Salahovy statistiky v sezoně. Fantasy Football Hub

Tohle se zdá jako typ zápasu, ve kterém může Salah vyniknout. V prvním hracím týdnu vstřelil gól a asistoval v Ipswichi, o dvě kola později pak jednou trefou a dvěma asistencemi přispěl k výhře proti Manchesteru United na Old Trafford. Salah má na svém kontě z 11 vystoupení proti Wolves v rámci Premier League čtyři góly a pět asistencí. S 12 střelami na branku je na špici záložníků, na kontě má také 12 klíčových přihrávek a je navíc autore pokutových kopů.

Útočník: Erling Haaland vs Newcastle United (A) - 8,1 bodu

Máme za sebou teprve pět hracích týdnů a už nám docházejí superlativa, kterými bychom Erlinga Haalanda popsali. Překonal svůj vlastní velmi vysoký standard a je vidět, že mu pomohlo letní volno a plnohodnotná předsezonní příprava, nastřílel totiž už 10 gólů.

Je jedním ze dvou hráčů, kteří se v této sezoně prosadili v každém zápase, přičemž čtyři z jeho deseti tref padly na venkovním hřišti. Je příznačné, že by podle prognóz měl v každém z následujících čtyř zápasů překonat svého konkurenta Mohameda Salaha, což je důvod, proč mnozí mohou prodej Egypťana ospravedlnit.

Body Haalanda v této sezóně Fantasy Football Hub

Haalandova základní čísla zůstávají silná. S 19 střelami na branku vede tabulku střelců, má za sebou 10 velkých gólových šancí a nikdo se nemůže přiblížit ani jeho očekávané metě gólů. V rukávu má také exekuci penalt, kdybychom potřebovali další důkaz jeho bodového potenciálu.

Zranění Rodriho je pro Manchester City a jeho naděje na pátý titul v Premier League v řadě velkou ranou, ale jeho absence na začátku sezony měla na Haalandovy výkony jen malý vliv. Jeho soupeřem v tomto týdnu je Newcastle United, který má na kontě pouze jedno čisté konto, inkasoval šestkrát.

Skrytý klenot: Chris Wood vs Fulham (H) - 5,8 bodu

Chris Wood z Nottinghamu Forest zůstává pod drobnohledem díky působivému startu do sezony, kdy v pěti zápasech vstřelil tři góly. Nyní se zdá, že by se mohl prosadit i v penaltách, minulý víkend proti Brightonu jednu proměnil z přímého kopu. Pokračuje tak ve vysokém počtu vstřelených gólů z konce minulé sezony, kdy se kádr pod vedením Nuna Espírita Santa vzpamatoval. V letním přestupovém okně nepodepsali dalšího útočníka, takže má útočník starty jisté, i když je náchylný k brzkým střídáním.

Nadcházející zápasy Wooda. Fantasy Football Hub

V následujících šesti hracích týdnech zůstávají zápasy Nottinghamu atraktivní, příštím hostem na City Ground bude Fulham. Wood v tomto utkání v minulé sezoně skóroval a zápas skončil vítězstvím Forestu 3:1. Fulham v této sezoně ještě neudržel čisté konto, v pěti zápasech inkasoval stejný počet branek.

Tipy Livesportu na GW6

James Maddison (7,5) - Na začátku minulé sezony byl ve Fantasy velmi populárním hráčem, jenže pak přišla zranění a spousta hráčů na něj trochu zapomněla. Teď je ale fit a ze všech záložníků v Premier League se nejčastěji připlete ke gólů – skóruje nebo asistuje každých 102 minut hry. Lépe je na tom jen Erling Haaland, Maddisona ale vlastní jen necelých pět procent manažerů.

Savinho (6,5) - Pokud si chcete pořídit někoho z Manchesteru City, koho by se nemusela týkat pověstná Guardiolova rotace, posila z Girona by pro vás mohla být tou pravou volbou. V posledních dvou zápasech byl v základu, na pravé straně hřiště nemá příliš konkurence a přihrál už na tři góly. Pro váš tým tedy ideální doplněk k Haalandovi.

Riccardo Calafiori (5,8) - Berte tenhle typ hlavně jako pobídku, abyste si pořídili druhého obránce Arsenalu. V nadcházejících kolech by to měla být právě obrana Kanonýrů, která bude sbírat nejvíc čistých kont. U Calafioriho se navíc zdá, že má nemalý útočný potenciál, a i když to vždy nepovede ke gólům, mohly by na jeho konto naskakovat bonusové body.