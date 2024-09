Brankář Arsenalu Porter v 16 letech vychytal Bolton. Kouč vtipkoval o vstávání do školy

Arsenal se ve středu v rámci Ligového poháru utkal s Boltonem a přestože dostal gól (5:1), největší pozornost vzbudil jeho brankář. Angličan Jack Porter v pouhých 16 letech přepsal klubovou historii, když se stal nejmladším hráčem základní sestavy v historii Gunners. Ihned po úvodním hvizdu Angličan, který byl náhradníkem už v Lize mistrů proti Atalantě, překonal rekord Cesca Fabregase (37), jenž debutoval ve věku 16 let a 177 dní.

Bránu Arsenalu v aktuální sezoně střeží brilantně David Raya, který zaujal pozici jedničky po vydařeném hostování z Brentfordu, kvůli zranění kolena ale španělský reprezentant musel středeční zápas vynechat. Po odchodu Aarona Ramsdalea do Southamptonu Kanonýři angažovali Brazilce Neta, jenž měl být v podobných případech alternativou, 35letý brankář ale kvůli dřívější účasti za Bournemouth nemůže v Carabao Cupu za Gunners nastoupit. Tento fakt otevřel dveře Jacku Porterovi, který si v pouhých 16 letech a 77 dnech odbyl debut.

Kdo to vlastně je? Mládežnický reprezentant do 17 let přišel do Arsenalu v roce 2020 a v minulé sezoně nastoupil čtyřikrát za mládežnický tým, který trénuje Jack Wilshere.

S A-týmem trénuje často, dosud ale nepodepsal profesionální smlouvu, to mu bude umožněno až 17. července 2025, tedy po jeho sedmnáctých narozeninách. Přestože je nejmladším hráčem, který kdy nastoupil v základní sestavě Arsenalu, nepřekonal rekord Ethana Nwaneriho, který v 15 letech a 181 dnech naskočil za Gunners do zápasu Premier League proti Brentfordu z lavičky.

Sázka na mládež Artetovi vychází, zmiňovaná Nwaneri, kterému je v současnosti už 17, se blýskl dvěma góly, zatímco do základu se dostali i o rok starší Myles Lewis-Skelly a Josh Nichols. Španělský kouč dokonce po zápasu vtipkoval, že několik hráčů musí ráno vstávat do školy.