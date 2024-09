Newcastle díky gólu Isaka udolal Tottenham, Chelsea překvapivě ztratila s Crystal Palace

George Wood / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Fotbalisté Newcastlu ve 3. kole Premier League na domácí půdě udolali Tottenham 2:1. O osudu utkání rozhodla 78. minuta, kdy se po skvělé přihrávce Jacoba Murphyho trefil Alexander Isak (24) pro kterého to byl první gól v sezoně. Roli velkého favorita nenaplnila Chelsea, jež na Stamford Bridge pouze remizovala 1:1 s Crystal Palace. Na trefu Nicolase Jacksona (23) z prvního poločasu totiž dokázal ve druhé půli zareagovat Eberechi Eze (26).

Newcastle, který si chtěl zopakovat loňskou demolici Spurs v poměru 4:0, začal aktivně a Alexander Isak brzy nebezpečnou křížnou střelou orazítkoval břevno. Magpies však v aktivitě zastavila dlouhá přestávka, během níž došlo ke změně asistenta rozhodčího, a Spurs tak dostali příležitost se nadechnout.

Nová posila Tottenhamu Wilson Odobert promarnil jasnou příležitost, když přestřelil břevno, a poté Nicka Popea dvakrát prověřil Pape Matar Sarr, který se dvakrát pokusil o střelu z dálky. Tlak hostů však byl přerušen nečekaným gólem domácích. Rychlé vhazování z levé strany našlo Lloyda Kellyho, ten centrem do vápna našel Barnese, který ho skvěle poslal do vzdálenějšího rohu.

Hosté do druhého poločasu vstoupili jako vyměnění a hned v úvodu trefili břevno Odobert. Vyrovnání přišlo v 56. minutě, když Pope vyrazil střelu Jamese Maddisona přímo do Johnsona, jehož následný pokus si do vlastní sítě srazil Dan Burn. Newcastle se snažil zareagovat příchodem Sandra Tonaliho, který se poprvé objevil v lize od listopadu 2023 po dlouhém zákazu.

Newcastle v závěru potrestal Spurs za jejich nevyužité šance. Jacob Murphy si našel prostor, aby se odpoutal od obrany, dostal se do pokutového území, přistrčil míč Isakovi, a ten poslal svůj tým do vedení. Spurs již nedokázali odpovědět, a tak tři body zůstaly v Newcastlu.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Vzhledem k aktivitě Chelsea na přestupovém trhu bylo jasné, že ambice londýnského celku míří velmi vysoko. Potvrzení přišlo hned v úvodních minutách. Noni Madueke však dvě šance neproměnil, při druhé střele z bezprostřední blízkosti se blýskl zákrokem brankář hostů Dean Henderson.

Domácí i nadále pokračovali v dominantním výkonu. Obranu Crystal Palace pak překonala krásná týmová souhra ve 25. minutě. Madueke se na pravé straně dokázal zbavit bránícího Willa Hughese, poslal přesný pas na unikajícího Cola Palmera a ten celou akci vyšperkoval přihrávkou na zadní tyč, kde číhal Nicolas Jackson. Pokud chtěl trenér Palace Oliver Glasner se zápasem ještě něco v druhé části udělat, bylo nutné zapracovat především na ofenzivě.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Zlepšený výkon hostí plodil ovoce prakticky okamžitě. Po devíti minutách od startu druhé půle vyrovnal kouzelník Eberechi Eze. Nejprve si našel volný prostor na pravé straně a pak předvedl svou kopací techniku, když svou střelu absolutně nechytatelně zakroutil do rohu branky bezmocného Roberta Sáncheze.

Chelsea reagovala postupným střídáním s cílem oživit útočné řady, ale ani Joao Félix a Christopher Nkunku, zápas na stranu domácích nepřeklopili. Pro Crystal Palace se tak bod za remízu stal nejen velmi cenným, ale i vůbec prvním v letošní sezoně.