Odchod do Bayernu? Na Old Trafford zůstanu, dokud tu o mě bude zájem, prohlásil Fernandes

Kapitán Manchesteru United Bruno Fernandes (29) uvedl, že zůstane v barvách Rudých ďáblů tak dlouho, dokud o něj bude mít vedení klubu zájem a bude součástí budoucích plánů. U portugalského záložníka totiž kolovaly spekulace o odchodu.

Fernandes byl v posledních dnech spojován s přestupem do Bayernu Mnichov, protože Rudí ďáblové budou v příští sezoně chybět v Lize mistrů. Vedení Manchesteru United bude možná muset prodat právě portugalského záložníka, aby si zajistilo finanční prostředky potřebné pro letní přestavbu týmu a zůstalo tak v souladu s pravidly finančního fair play Premier League.

"Budu tady, dokud mě klub bude chtít a dokud bude chtít, abych byl součástí budoucnosti," řekl Fernandes, jehož smlouva platí do roku 2026. "Pokud mě z nějakého důvodu chtít nebudou, pak odejdu," dodal. Portugalec se podílel asistencí na tom, že si United středeční výhrou 3:2 nad Newcastlem udrželi naději na postup do evropských pohárů prostřednictvím Premier League.

Aktuální postavení United v Premier League. (16. května) Livesport

Svěřenci Erika ten Haga jsou v tabulce stále na osmém místě, ale pokud se jim v posledním kole sezony podaří uhrát lepší výsledek než Newcastlu, mohou se vyšplhat na sedmou příčku. Red Devils v neděli hostí Brighton, zatímco Magpies vycestují do Londýna na zápas s Brentfordem.

"Byla to těžká sezona. Tabulka to ukazuje a všichni jsme si toho vědomi, fanoušci nás úžasně podporovali a bylo na nás, abychom něco předvedli. Snažili jsme se, ale výsledky tomu nenasvědčují. Tvrdě jsme pracovali a každý ze sebe vydal maximum, to ale nestačí a musíme udělat víc," prozradil Fernandes.

Statistiky proti Newcastlu. Opta by Stats Perform

I když se United poprvé v celé historii Premier League nepodaří skončit v první sedmičce, mají druhou šanci na postup do Evropy, pokud se jim povede 25. května ve finále FA Cupu šokovat městského rivala Manchester City.

Manažer Ten Hag, který je pod palbou velké kritiky, nutně potřebuje získat druhou trofej během dvou let svého působení, aby alespoň částečně rozptýlil pochybnosti o své budoucnosti v příští sezoně. Po posledním domácím zápase United v tomto ročníku se Nizozemec ujal mikrofonu a poděkoval fanouškům za jejich podporu navzdory náročné sezoně.

"Jak víte, nebyla to snadná sezona, ale jedna věc zůstala konstantní, a to byla vaše podpora týmu," řekl Ten Hag. "Tato sezona ještě není u konce. Nejdříve jedeme do Brightonu, kam si jedeme pro tři body, a pak jedeme do Wembley. Slibuji vám, že ti hráči dají všechno do toho, aby ten pohár získali a přivezli ho na Old Trafford. Nepochybuji o tom, že nás tam přijdete podpořit. Děkujeme vám, jste nejlepší fanoušci na světě!"