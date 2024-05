Obrovská pochvala hráčům, vítězství jsme si plně zasloužili, řekl po další výhře Pochettino

Trenér Mauricio Pochettino (52) prohlásil, že dobré výsledky z posledních zápasů, které dostaly Chelsea až na hranici kvalifikace do Evropské ligy, jsou odměnou za trpělivost, kterou klub prokázal během náročného ročníku.

Pochettinův tým ve středu vyhrál 2:1 na hřišti Brightonu a vyšplhal se jedno kolo před koncem Premier League na šesté místo. Do vedení je poslal Cole Palmer, když ve 34. minutě hlavou vstřelil svůj 22. ligový gól v sezoně. V 64. minutě pak navýšil vedení Chelsea nebráněný Christopher Nkunku střelou zevnitř vápna.

Výhru Blues si ovšem moc neužil obránce Reece James, který byl v 88. minutě vyloučen za nesportovní kopnutí do Joaa Pedra. V nastaveném čase sice snížil Danny Welbeck, ale Chelsea si čtvrté ligové vítězství v řadě pohlídala, stalo se tak poprvé od října 2022.

Statistiky za zápasu Chelsea proti Brightonu Opta by Stats Perform

Vzhledem k tomu, že Newcastle ve druhém středečním utkání prohrál na hřišti Manchesteru United 3:2, Chelsea v tabulce poskočila nad Magpies. Blues si zajistí účast v příští sezoně Evropské ligy, pokud v neděli neprohrají s Bournemouthem na Stamford Bridge. Další možný scénář, který zajístí klubu z Londýna kvalifikaci do evropské soutěže je, že Newcastle nevyhraje svůj zápas proti Brentfordu.

Pochettino nedávno dokonce naznačil, že by mohl na konci sezony skončit, a řekl, že by to nebyl konec světa, kdyby ho majitel Todd Boehly odvolal. Argentinec byl však po přiblížení Chelsea do EL v lepší náladě a chválil klubovou hierarchii za to, že se drží svého plánu.

Statistiky Cole Palmera proti Brightonu Opta by Stats Perform

"Zlepšili jsme výsledky i výkony. Mluvili jsme o trpělivosti. Když potřebujete něco vybudovat, potřebujete čas, ale ve velkém klubu to vždy vypadá jako výmluva," řekl Pochettino.

Přestože Boehly utratil za dva roky svého vlastnění Chelsea více než miliardu liber za nové posily, nechal Pochettinovi k dispozici velmi mladý tým, který často doplácel na nedostatek zkušeností. Podle zkušeného trenéra však výhra nad Brightonem ukázala, že všichni hráči na hřišti bojují.

"Stále jsme pracovali a byli pozitivní. Zakončit sezonu dobrým způsobem by bylo pro klub skvělé. Premier League je nejtěžší liga na světě. Obrovská pochvala hráčům, vítězství jsme si plně zasloužili. Proto jsem tak šťastný. Umožňuje nám snít o tom, že si v příští sezoně zahrajeme Evrospkou ligu. Tři body nás staví do velmi dobré pozice v tabulce, abychom v posledním zápase proti Bournemouthu zaútočili na možnost účasti v evropských soutěžích," řekl Pochettino.