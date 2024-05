Vladimír Coufal (31) končí v Anglii čtvrtou sezonu a za tu dobu si vybojoval pozici jedničky na pravé straně obrany West Hamu. Připsal si 19 ligových asistencí, v tomto ohledu patří na tomto postu ke špičce, s Kladiváři hrál třikrát základní skupinu pohárů a loni ovládl Evropskou konferenční ligu. Čím dál častěji se ale mluví o tom, že by mohl londýnský klub v létě opustit. Je na spekulacích novinářů a fanoušků něco pravdy? Jak důležitý je Coufal pro celý klub? Jak moc musel změnit svůj herní styl? To jsme probrali s komentátorem stanice Canal+ Sport a ředitelem strategických vnějších vztahů Slavie Jiřím Vrbou.

Reprezentační obránce odešel do West Hamu v říjnu 2020 a prakticky okamžitě se stal jedním z největších oblíbenců trenéra Davida Moyese. Ten však u týmu končí a jeho nástupcem bude od léta španělský kouč Julen Lopetegui. Kromě této změny se ale v Anglii začalo už v zimě spekulovat o budoucnosti Coufala, který nebyl spokojený s nabízeným prodloužením smlouvy a zůstává otázkou, jak se situace kolem něj v příštích týdnech a měsících vyvine.

"Samozřejmě jsem zaregistroval reakce anglických fanoušků na jeho případný odchod, ale já si myslím, že je to součást nějaké větší hry. Pro Vladimíra Coufala je West Ham srdcová záležitost, má to tam rád a rád by tam zůstal. Na druhou stranu pokud existuje nějaká možnost, jak vylepšit ten stávající kontrakt, tak proč to neudělat," dodává Jiří Vrba.

Livesport Daily #259: Spekulace o Coufalově odchodu? Součást větší hry, myslí si Jiří Vrba. Livesport

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Herní styl West Hamu a roli Vladimíra Coufala.

Defenzivní i ofenzivní aspekty Coufalovy hry.

Ambice a postavení londýnského klubu.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.