Odchod z Liverpoolu není na pořadu dne. Salah naznačil, že v klubu zůstane

Egyptský reprezentant Mohamed Salah (31) v pondělí večer naznačil, že po odchodu manažera Jürgena Kloppa (56) zůstane Liverpoolu.

Po Kloppově odchodu po téměř devíti letech u kormidla a oficiálním potvrzení trenéra Arneho Slota jako jeho nástupce se zvýšila nejistota ohledně Salahovy budoucnosti v Liverpoolu, kde mu v červnu 2025 vyprší smlouva.

Zkušený hráč byl v závěru sezony častokrát spojován s odchodem do saúdskoarabské ligy. Nejlepší střelec Liverpoolu se v této sezoně zdál být poněkud z formy, obzvlášť ke konci ročníku, kdy se v posledních šesti zápasech gólově prosadil pouze jednou, což byl jeden z faktorů proč Reds na titul nedosáhli.

Statistiky Mohameda Salaha v letošním ročníku Premier League. Opta by Stats Perform

Nicméně v pondělí pozdě večer, poté, co byl Slot oznámen jako nový trenér Liverpoolu, Salah představil ambice svého týmu pro příští sezonu a vyslal pro Kloppa vzkaz na rozloučenou. Egyptský křídelník zároveň naznačil, že by v Liverpoolu rád setrval i příští rok.

"Víme, že trofeje jsou to, co se počítá, a uděláme všechno pro to, aby se tak stalo i v příští sezoně. Naši fanoušci si to zaslouží a my budeme bojovat jako o život," napsal Salah v příspěvku na sociálních sítích.

"Bylo skvělé s tebou sdílet všechny ty trofeje a zážitky za posledních 7 let. Přeji ti hodně štěstí do budoucna a doufám, že se ještě setkáme," přidal Salah popisek k fotografii, na které je s bývalým manažerem Liverpoolu.