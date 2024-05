Livesport jedenáctka 38. kola Premier League: Mezi vyvolené díky hattricku i gólu z 50 metrů

Anglická Premier League skončila a v posledním kole znovu zářili hráči Crystal Palace. Jejich pětibranková kanonáda katapultovala do sestavy kola dvě ofenzivní hvězdy a nejvyšší známku kola získal Jean-Philippe Mateta (26) díky hattricku a asistenci. Více než 9 bodů si vysloužilo kvarteto fotbalistů a pokaždé to bylo díky výjimečným gólům. Moses Caicedo (22) z Chelsea dokonce atakoval rekordy nejvyšší anglické ligy trefou z půlky hřiště.

Tým 38. kola Premier League Livesport

Brankář

José Sá (Wolves) 8,4

Na Anfield přišli fanoušci zejména kvůli manažerovi Liverpoolu Jürgenovi Kloppovi, pro kterého byl duel s Wolves posledním v klubu. Pozornost si ale rozhodně zasloužil i brankář hostů, který měl po brzkém vyloučení záložníka Semeda spoustu práce. Navzdory prohře 0:2 si portugalský gólman připsal 11 úspěšných zákroků.

Obránci

Pedro Porro (Tottenham) 8,4

Po nepříliš výrazných výkonech z poslední doby zakončil Pedro Porro sezonu naopak velmi dobře a svůj start na hřišti sestupujícího Sheffield United okořenil i gólem. Pravý bek Tottenhamu si naběhl na začátku druhého poločasu do velkého vápna na zpětnou přihrávku a nekompromisní bombou dal svému týmu dvoubrankový náskok. Spurs vyhráli 3:0 a zajistili si účast v Evropské lize.

Jarell Quansah (Liverpool) 8,5

Vyzrálý výkon teprve 21letého odchovance liverpoolské akademie byl odměněn gólem. Byla to druhá Quansahova trefa ve dvou po sobě jdoucích zápasech, tentokrát dorážel na brankové čáře Salahův střelecký pokus. Vycházející hvězdička Liverpoolu měla v zápase s Wolverhamptonem 91% přesnost přihrávek.

Andrew Robertson (Liverpool) 8,1

Quansahův spoluhráč ve stejném utkání naprosto dominoval na levé straně hřiště. Skotský reprezentant si vytvořil sedm šancí a zaznamenal 84 přesných přihrávek, v obou případech se jednalo o rekord zápasu.

Záložníci

Dejan Kulusevski 8,7 (Tottenham)

V utkání proti Sheffieldu United se střelecky prosadil hned dvakrát, skóre otevíral i zavíral. První trefa byla milimetrově přesná, když se přízemní křížná rána levačkou odrazila do brány od tyče. Při druhém gólu děkoval spoluhráčům za mistrně vedený kontr, který uklízel do sítě jemnou tečí. Tottenham si nedělní odpoledne v Yorkshiru užil a díky zisku tří bodů uhájil páté místo.

Harry Wilson (Fulham) 8,7

Produktivní výkon velšského záložníka pomohl Fulhamu k vítězství na hřišti Lutonu 4:2. Zatímco hosté hráli na Kenilworth Road uvolněně, pro Hatters byla prohra strvzením návratu zpět do Championship. Wilson u dvou branek asistoval a sám dal nakonec báječný gól, když z hranice velkého vápna trefil šibenici.

Moises Caicedo (Chelsea) 9,1

I když byla Wilsonova trefa opravdu výstavní, ještě hezčí gól dal Caicedo při výhře Chelsea 2:1 nad Bournemouthem. Ekvádorský reprezentant využil situace a rozhodl se trefit opuštěnou bránu z půlky hřiště. Parádní rána zapadla pod břevno. Jeho trefa z 50,5 metru, je pátou v pořadí co se vzdálenosti týče v tabulkách rekordů, které vede Premier League od sezony 2006/07. Caicedo si zároveň připsal čtyři odebrané míče a tři zachycené přihrávky soupeře.

Eberechi Eze (Crystal Palace) 9,3

Eze se ve druhé polovině zápasu blýskl dvěma góly a asistencí a obrozený Crystal Palace i díky jeho představení doslova zdemoloval Aston Villu 5:0. Od Ezeho to byla další vizitka v období, kdy Anglie řeší i nominaci na Euro 2024. Vzhledem k výkonům, které předvádí v posledních týdnech, by nebylo překvapením, kdyby se na mistrovství Evropy opravdu objevil.

Phil Foden (Manchester City) 9,3

Phil Foden ukázal, proč byl zvolen nejlepším hráčem sezony v Premier League. V posledním kole, když Manchester City korunoval své snažení a vítězstvím 3:1 nad West Hamem si pojistil čtvrtý titul v Premier League v řadě, to byl právě on, kdo otevřel skóre. Nervy všech fanoušků City uklidnil už ve druhé minutě parádní ranou do levé šibenice. V daleko větším klidu pak ještě v první půli přidal druhou branku. Svou doposud nejlepší sezonu kariéry tak zakončil s 19 vstřelenými góly.

Útočníci

Jean-Philippe Mateta, 9,8 (Crystal Palace)

Málokdo by u něj ještě v zimě čekal takovou formu. Mateta ale v roce 2024 doslova září a nezastavitelný byl i v posledním kole Premier League proti Aston Ville. Fanouškům v Selhurst Parku připravil radost v podobě hattricku a navíc si připsal asistenci při trefě Ezeho. I proto si vysloužil hodnocení 9,8. Mateta je jistě rád za změnu na trenérském postu. Od chvíle, kdy v únoru převzal Crystal Palace Rakušan Oliver Glasner, dal 13 gólů ve 13 zápasech.

Statistiky Jeana-Philippe Matety Opta by Stats Perform / Profimedia

Rasmus Höjlund (Manchester United) 8,3

Poslední zápas sezony začal na lavičce, když ale vystřídal Bruna Fernandese, začal být útok United opravdu nebezpečný. Jednadvacetiletý dánský útočník se nakonec i sám prosadil, když se prokličkoval do pokutového území a tvrdou přízemní střelou stanovil konečné skóre při vítězství Manchesteru United 2:0 na hřišti Brightonu.