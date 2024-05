TOP 5 zajímavých věcí o Arne Slotovi: Obdivovatel Guardioly i námluvy s Tottenhamem

Arne Slot (45), bývalý kouč Feyenoordu, který byl v pondělí oznámen jako nový manažer Liverpoolu, je znám jako vášnivý vůdce, který ze svých hráčů dostane maximum a vyžaduje silnou pracovní morálku. Podívejme se na pět zajímavých informací o nizozemském trenérovi.

Přihrávka Arneho Slota

Slot ještě jakožto hráč přišel do PEC Zwolle jako sedmnáctiletý útočník známý spíše pro svou techniku než fyzickou sílu. "Mnoho lidí si myslelo, že Arne je líný a flegmatický. Ale to nebylo správné. Jen od něj prostě nesmíte čekat skluzy a jiné obranné zákroky," řekl jeho bývalý trenér Jan Everse veřejnoprávní televizi NOS.

"Elegantní" a "kultivovaný" jsou slova, která se často používají k popisu jeho herního stylu. PEC Zwolle stále používá termím "přihrávka Arneho Slota", uvedl jeho bývalý spoluhráč Bram van Polen.

Přihrávka Arneho Slota je pojem, značící lehký oblouček od útočníka zády k brance, který překoná obranu a uvolní křídelního hráče běžícího bez míče.

Styl v šatně

Když se začalo spojovat jméno Nizozemce s prací na Anfieldu, fanoušci Liverpoolu si hledali stopy, aby zjistili styl jejich budoucího trenéra. Příznivci jednoho z nejúspěšnějších britských klubů hojně sdíleli strhující týmovou řeč, kterou Slot přednesl hráčům Feyenoordu po historickém vítězství 4:0 na půdě Ajaxu.

"Důvodem, proč jsme tam, kde jsme dnes, je to, že každý den dřete do úmoru. A to je důvod, proč jste tento tým dokázali porazit na jeho vlastním stadionu, aniž by tu byli naši fanoušci," řekl tehdy v šatně.

"Ale je to jen výhra. Je to velké vítězství, ale my máme v této sezoně větší cíl než vyhrát poprvé po 17 letech v Amsterdamu," řekl Slot po výhře nad Ajaxem minulý rok v září.

Spojení se Spurs

Liverpool nebyl prvním klubem Premier League, který o holandského trenéra projevil zájem. V květnu 2023 byl Slot silně spojován s Tottenhamem, který měl velké problémy sehnat náhradu za Antonia Conteho.

Když už se Spurs údajně chystali uzavřít dohodu, Slot náhle podepsal novou smlouvu s rotterdamským Feyenoordem. "Rozhodujícím faktorem byla účast v Lize mistrů a také skutečnost, že si v soukromí užívám skvělé časy a mohu navazovat na uplynulé dvě sezony," řekl tehdy Nizozemec.

Tažení Feyenoordu v Lize mistrů odstartovalo domácím vítězstvím 2:0 nad Celticem, ale dvě prohry s Atlétikem Madrid zpečetily jeho osud a ve skupině E skončil na třetím místě.

Fanoušek Guardioly

Britský tisk už Slota nazval "holandským Pepem Guardiolou" pro jeho útočný styl s vysokým presinkem, který si fanoušci Feyenoordu velmi oblíbili.

V několika rozhovorech uvedl Guardiolu jako svůj vzor, loni to řekl listu Algemeen Dagblad (AD). "Hráči pod ním vždy vypadají velmi dobře. A ti stejní hráči vypadají daleko hůř pod jinými trenéry," vyzdvihl španělského kouče.

Slot legendárního španělského trenéra Manchesteru City obdivuje, o tom není pochyb, ale nyní bude mít jasný úkol - zabránit Guardiolovi získat rekordní pátý titul Premier League v řadě.

Discplína a tvrdá práce

Jako trenér je Slot známý pro svou tvrdou pracovní morálkou. Do tréninkového centra Feyenoordu jezdí před svítáním, sleduje každý trénink a obsesivně studuje budoucí soupeře.

"Říkám Feyenoordu: musíte zajistit, abyste si vytvořili čtyřikrát více šancí než soupeř, a pracovat dvakrát tvrději. Ve všech zápasech, které jsme v této sezoně vyhráli, vidíme v datech, že jsme v nich naběhali o 20 nebo 30 procent více než soupeř. Zápasy, které jsme nevyhráli: jen o tři nebo šest procent více," uvedl Slot pro AD.

Konečná tabulka Eredivise v rámci sezony 2023/24. Livesport

Tohle vedlo k výborným výsledkům Feyenoordu, který je teď vnímán jako tým s fyzicky zdatnými hráči, kteří na sobě tvrdě pracují a často dávají góly v závěru utkání. Zdá se, že Slot si tuto pracovní morálku vypěstoval spíše až nyní jako manažer, než když byl hráčem. "Chce, aby jeho kluci byli fit. To dříve neměl. Nevím, jestli někdy viděl vnitřek posilovny," řekl bývalý spoluhráč Van Polen.