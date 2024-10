Pohádky a lži, ohradil se Ten Hag proti spekulacím o svém konci na lavičce United

Kritizovaný trenér Erik ten Hag (54) označil spekulace o svém konci na lavičce Manchesteru United za pohádky a lži. Na tiskové konferenci před sobotním zápasem osmého kola Premier League s Brentfordem uvedl, že v aktuálně až čtrnáctém celku tabulky panuje klid.

United zaznamenali nejhorší start do sezony nejvyšší anglické soutěže od ročníku 1989/90. Nyní je čeká utkání s Brentfordem, jehož trenér Thomas Frank je označován jako možná náhrada za nizozemského kouče. Rudí ďáblové v posledních pěti soutěžních zápasech nevyhráli a v sedmi kol Premier League zapsali pouze dvě vítězství.

Případný neúspěch by zvýšil tlak na Ten Haga před náročným týdnem, ve kterém Manchester čekají bitvy s Fenerbahce Josého Mourinha v Evropské lize a následně v lize na hřišti West Hamu. Bývalý trenér Ajaxu je však přesvědčen, že má nadále podporu spolumajitele Jima Ratcliffa a jeho poradců.

"Ten kravál byl slyšet od některých z vás, vytvářeli jste příběhy a pohádky, dodávali jste lži," řekl Ten Hag novinářům. "Vím, že v klubu jsme všichni zajedno. Před reprezentační pauzou jsem to říkal některým novinářům, kteří mi pravděpodobně nevěřili, když jsem pak viděl ty zprávy," dodal kouč, který působí na Old Trafford třetí sezonu.

"Uvnitř klubu je klid. Samozřejmě se bavíme o tom, že jsme nespokojeni s tím, v jaké jsme pozici, a jak to musíme zvrátit. Co se musí stát a jaká by měla být strategie, abychom dosáhli obratu. Držíme se plánu a jsme přesvědčeni, že se nám to podaří," prohlásil.

United jsou až čtrnáctí. Livesport

United zakončili minulolu sezonu na nelichotivém osmém místě, což bylo jejich nejhorší umístění od roku 1990. Následovalo interní přezkoumání pozice Ten Haga, ten však nakonec podepsal novou smlouvu. Ve svém prvním ročníku na Old Trafford vyhrál Ligový pohár, čímž ukončil šestileté čekání Red Devils na trofej. Poté ovládl i FA Cup, když triumfoval nad Citizens.

Nicméně nekonzistentní forma týmu pod jeho vedením nevykazuje známky zlepšení a sám trenér přiznal, že návrat do starých dobrých časů nebude snadný.

Nejbližší program United. Livesport

"Máme před sebou horu, kterou musíme zdolat. Takový fotbal někdy je, musíte čelit výzvám. Jsem si jistý, že to zvládneme stejně jako v posledních dvou sezonách. Vidím věci a statistiky, které potvrzují, že jdeme dobrým směrem. Postavení v lize však nelže. Jsme tam, kde jsme a není to dost dobré," podotkl.

Hovořil i o tom, že tým musí zapracovat nsa zakončení. Jeho svěřenci v sedmi ligových zápasech skórovali pouze pětkrát. "Musíme začít střílet góly a zlepšit náš průnik do poslední třetiny a do šestnáctky. Teď musíme udělat ten nejdůležitější krok," řekl Ten Hag.