Premier League bude jednat o zrušení VARu, ve Švédsku už ho kluby odmítly

Kluby Premier League budou na začátku června hlasovat o zrušení systém videorozhodčího (VAR). Podle deníku The Athletic podali oficiální návrh na odstranění technologie zástupci Wolverhamptonu, a právě na nejbližší výroční valné hromadě v Harrogate, se tato záležitost bude řešit. Není to první aktivita ohledně této problematiky, negativní postoj proti VARu mají ve Švédsku.

Systém VAR se v Premier League používá od roku 2019, a zejména v poslední sezoně způsobil řadu významných kontroverzí. V prohlášení Wolves se uvádí, že tento krok přichází po pečlivém zvážení a s maximálním respektem k celé Premier League.

"Není třeba nikomu nic vyčítat, všichni se jen usilujeme o to nejlepší pro fotbal a všechny zúčastněné strany se usilovně snažily, aby zavedení této technologie bylo úspěšné. Po pěti sezonách fungování VARu v Premier League však nastal čas na konstruktivní a kritickou debatu o jeho budoucnosti," stojí v prohlášení Wolverhamptonu Wanderers.

"Náš postoj je takový, že cena, kterou platíme za malé zvýšení přesnosti, je v rozporu s duchem naší hry. Proto bychom ji měli od sezony 2024/25 odstranit," píše se dále.

Mluvčí Premier League potvrdil, že příští měsíc na výroční valné hromadě diskuse o budoucnosti VARu mezi kluby nejvyšší anglické ligy proběhne: "Kluby mají právo předkládat na valných hromadách své návrhy a my zároveň uznáváme problémy spojené s používáním této technologie," sdělil. Připustil ale také, že liga používání technologie plně podporuje a je i nadále odhodlána systém vylepšovat a zdokonalovat.

Aby návrh zrušení VARu prošel, bude při hlasování zapotřebí dvoutřetinové většiny (14:6).

Švédsko VAR odmítlo

Z evropských fotbalových lig se technologie videorozhodčího doposud nezačala používat ve Švédsku. Už loni v červenci tamní profesionální fotbalová liga deklarovala, že většina klubů v zemi se aktivně postavila proti zavedení VARu.

"Pokud jsem správně počítal, tak ze dvou nejvyšších lig máme 18 elitních klubů a dva okresy, které řekly, že nechtějí zavádět VAR," řekl na konci dubna předseda Švédské fotbalové asociace a bývalý švédský premiér Fredrik Reinfeldt listu Aftonbladet. "A proto to respektujeme a na jednání zastupitelstva jsme ani žádný návrh o zavedení VARu nepředkládali a nepředpokládám to ani do budoucna. Stojím za respektováním demokratických pravidel hry," dodal.

Specifikem švédského fotbalového prostředí je ten fakt, že kluby v profesionálních soutežích musí aspoň z 51 % vlastnit jejich fanoušci. Proti zavedení VARu tedy rozhodli lidé z tribun.