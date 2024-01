Prostor Jana Morávka: Klopp jako Ted Lasso. V Liverpoolu vytvořil fungující rodinu

Jürgen Klopp (56) ukončí další dlouhou ságu. Po devíti letech po sezoně opustí Liverpool a dá si roční odpočinek. Video, kterým to klub oznámil světu, bylo emotivní. Člověka to zaskočilo. Když se ale nad prací rodáka ze Stuttgartu zamyslíte, dojde vám, že při namáhavém stylu jeho práce dříve či později zkrátka k pauze muselo dojít. Více už v novém Prostoru Jana Morávka.

Když jsem si pustil video, kde Jürgen Klopp oznamuje, že po sezoně skončí, byl jsem v šoku. Asi jako všichni ostatní. Na druhou stranu, když se nad tím člověk zamyslí a podívá se, jak dlouho v Liverpoolu je, co má s klubem všechno za sebou, tak je to logický závěr.

Za poslední roky si volna moc neužil, jel neustále na 100 % a to už pak hraničí s tím, aby člověk vyhořel. Sám mám zkušenost, když se to stalo Ralfu Rangnickovi v Schalke. Strašně jsem se těšil, až s ním budu spolupracovat, šly na něj dobré reference, dával šanci mladým hráčům. Jenže po nějakém měsíci spolupráce přišel za námi do kabiny a jako blesk z čistého nebe oznámil, že končí. Že už dál nemůže, že je vyhořelý.

Tehdy by mě to vůbec nenapadlo. Myslím, že spousta lidí neví, jak moc náročná práce to je, být trenérem, obzvlášť v případě, že ji vykonáváte jako Klopp. Pracujete s tlakem a únavou a do toho je spousta cestování, zájem fanoušků i médií. Je vlastně sympatická věc, že se k tomu postavil čelem a oznámil svůj konec dopředu. Klub se bude moct na jeho odchod připravit. Jen to ukazuje, jaký si Klopp a Liverpool mezi sebou vypracovali silný vztah.

Změnil fungování celého klubu

Klopp naprosto změnil fungování celého klubu. Když se týmu ujal, vypadalo to tam všelijak. Překopal kádr, dal týmu herní tvář, vyhrál Premier League i Ligu mistrů. Podle mého názoru dal rychle zapomenout na jména jako Gérard Houllier či Rafael Benítez. Lidé jeho působení na Anfieldu ocení až časem, ale odvedl tam neskutečnou práci.

Vždyť Liverpool pět sezon před Kloppovým příchodem byl v TOP pětce jen jednou, osm let byli bez jara v Lize mistrů. A za těch devět let s Kloppem vyhráli všechny možné klubové trofeje. V době, kdy tým převzal, byl na 10. místě. Schválně jsem si vypsal základní jedenáctku v jeho prvním utkání: Mignolet, Clyne, Škrtel, Sakho, Moreno, Can, Lucas, Milner, Coutinho, Lallana, Origi. Tehdejší hodnota kádru byla kolem 356 milionů eur, dnes je 875 milionů, což je nárůst o 145 %. V sezoně 2019/20 měli hodnotu týmu 1,2 miliardy eur, což by dnes atakovalo nejhodnotnější soupisky na světě.

A když porovnáme Kloppa s Guardiolou, který přišel do Anglie o rok později, tak Liverpool pod Kloppovým vedením utratil za posily 793 milionů eur, přičemž Guardiola je na částce 1,3 miliardy eur. Po převedení na čisté náklady (přičteme k nákladům výnosy z prodeje hráčů), je to 285 vs 680 milionů eur.

To je sportovní a ekonomický úspěch, na kterém se Klopp jednoznačně podílel. Už jenom tím, s jakými lidmi pracoval. Mně se na něm ale líbí, že k tomu umí přidat i lidskost. Pro spoustu lidí je to možná ještě víc, než sportovní stránka. Hráči by se pro něj na hřišti rozdali. V Německu se říká "durchs Feuer gehen", tedy že byste pro trenéra prošli ohněm.

Klopp je v tomto opravdu výjimečný. Četl jsem, že znal jména dětí kuchařů i uklízeček. Bylo pro něj důležité, aby tito lidé v klubu byli přímo napojeni na hráče, aby mezi nimi nevznikala bariéra. Povedlo se mu vybudovat jednu velkou rodinu. Skoro mi to až připomíná postavu trenéra ze seriálu Ted Lasso, kterého si oblíbil i samotný Klopp.

Velký dojem na mě udělalo, když Klopp pronesl, že následující rok nevezme žádnou nabídku a že v Anglii pro něj je variantou pouze Liverpool, nikdo jiný.

Nicméně tento přístup k trénování má svoje oběti. Časem vám zkrátka dojde energie. Měl to tak i v Dortmundu, kdy už musel z klubu pryč, aby si odpočinul. Nicméně Kloppova vlna empatie je ohromná a pro lidi v klubu to bude velká ztráta. Joachim Watzke, CEO v Dortmundu, vyprávěl, jak se mu po Kloppovi stýskalo i několik týdnů od jeho odchodu a často sám na společné chvíle a jeho nakažlivý smích smutně vzpomínal.

Nový trenér to nebude mít snadné

Nyní něco podobného bude čekat Liverpool. Nová tvář bude muset nahradit někoho, koho milovali hráči i fanoušci. Navíc bude přebírat jeden z nejlepších týmů na světě. Bude to chtít hodně odvahy vzít tuhle nabídku. Spekuluje se o Xabim Alonsovi. Ta varianta se nabízí. Bývalý hráč Reds, úspěšný kouč v Leverkusenu, hraje dobrý fotbal. Xabi to navíc veřejně nevyvrátil.

Šance na jeho příchod je podle mě velká, myslím, že ho to bude lákat. Liverpool má dobrý tým, udělají se tam jen kosmetické změny. Kádr je rámcově v pořádku, ale kdyby si Alonso s sebou mohl vzít i Floriana Wirtze, tak by to bylo zajímavé oživení a možnost nadále se měřit se City.

Liverpool vládne soutěži. Livesport

Alonso by v tomto ohledu mohl mít na Wirtze velký vliv. Wirtz se pod ním vrátil znovu do top formy. Na druhou stranu se to může obrátit i proti Liverpoolu. Do klubu chodili hráči i kvůli Kloppovi. Zlákal kluky i z Bundesligy, kteří tam šli i do upozaděných rolí jen kvůli tomu, aby je vedl zrovna Klopp. Chtěli pod ním hrát. Uměl je přesvědčit. Teď bude vše jinak. Však se také Virgil van Dijk vyjádřil, že sám neví, co bude a jak na to klub zareaguje, když byl dotázán, zda jeho budoucnost bude i nadále na Anfieldu.

A kam po roční pauze zamíří Klopp? Samozřejmě už se objevují první spekulace. Ta nejzajímavější je spojení s německou reprezentací. Julian Nagelsmann má smlouvu jen do skončení evropského šampionátu. V roce 2025 se nehraje žádný velký turnaj a mluví se tu o tom, že by tým mohli převzít Kloppovi asistenti Peter Krawietz s Pepijnem Lijndersem, začali by chystat půdu.

Nepřijde mi to jako úplně špatný nápad. Samozřejmě, můžeme se bavit o Bayernu, ale vzhledem k rivalitě s BVB, si to moc nedovedu představit. Klopp má sice Mnichov rád, líbí se mu město a sám několikrát zmínil, že je to dobré místo pro život, ale spíš si myslím, že je to nereálné spojení.

Ale bůhví, co bude za rok. Kloppovi dostavují dům na Mallorce a vše nasvědčuje tomu, že si opravdu dopřejí zasloužený odpočinek se vším všudy.