Bude trenérem Liverpoolu? Otázka na tělo, reagovala legenda Reds Xabi Alonso

Na Anfield Road po sezoně skončí jedna výjimečná éra. Jürgen Klopp (56) vrátil Liverpool na fotbalový piedestal, s předstihem však oznámil, že mu dá vale. Kdo se stane jeho nástupcem? Rozum velí, že by Reds měli upřít zrak do Německa. Tamní Bundeslize totiž dominuje Leverkusen Xabiho Alonsa (42), jenž za tým z města Beatles odehrál pět sezon a zanechal v něm výraznou stopu.

Rodák z Baskicka má za sebou působivou hráčskou kariéru. Alonsa pro velký fotbal vychoval Real Sociedad, z nějž později brilantní středopolař zamířil právě do Liverpoolu. V červeném dresu zažil mistr světa z roku 2010 památné istanbulské finále Ligy mistrů, v němž dokonce skóroval.

Během 143 zápasů si Alonso na Anfield Road vydobyl postavení klubové legendy, na níž se logicky po Kloppově prohlášení upíná zrak.

"Wow! To je otázka na tělo. Nemám na ní přímou odpověď," reagoval Alonso během páteční tiskové konference na dotaz novináře, zda může vyloučit, že se stane v létě trenérem Liverpoolu.

"Spekulace jsou normální, ale já se soustředím jen na Leverkusen. Jsem tady se svými hráči velmi šťastný," pokračoval v reakci na otázku úspěšný kouč, jehož svěřenci kralují s náskokem čtyř bodů na Bayern Mnichov Bundeslize.

I jeho páteční oznámení anglického velkoklubu šokovalo. "Samozřejmě je to velké překvapení. K Jürgenovi chovám za to co v Liverpoolu dokázal obrovský respekt a obdiv," uzavřel Španěl.

Zda se cesty Alonsa a Liverpoolu po 15 letech opět setkají, ukážou další týdny či měsíce. S koučem Bayeru se totiž skloňuje i jméno Realu Madrid...