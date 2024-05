Raději prohrát, než pomoct rivalovi? Nikdy to nepochopím, reaguje Postecoglou na fanoušky

Čeká je skutečně velká zkouška. A moc dobře to ví i Ange Postecoglou (58). Australský manažer Tottenhamu to ostatně sám prohlásil po výhře nad Burnley (2:1). Spurs stále bojují o první čtyřku v Premier League a v úterý večer přivítají na domácí půdě Manchester City. Před fanoušky Spurs je však dilema, případný skalp úřadujícího mistra by totiž nahrál v boji o titul do karet konkurenčnímu Arsenalu.

Z tábora příznivců Tottenhamu se dokonce ozývaly hlasy, že by měl aktuálně pátý tým tabulky bojující o účast v Lize mistrů prohrát, aby nepomohl rivalovi. To se však vůbec nepozdávalo Postecoglouovi. "Lidé mají právo cítit to, co cítí. Já to ale nikdy nepochopím. Chápu rivalitu. V posledních letech jsem byl součástí jedné z největších na světě mezi Celticem a Rangers, ale nikdy jsem nechápal a nikdy nepochopím, když někdo chce, aby jeho vlastní tým prohrál. O tom sport není," rozohnil se Australan.

Manchester City má na kontě 85 bodů, zatímco aktuální lídr tabulky Arsenal má po výhře nad United o bod více. Spurs po čtyřech ligových porážkách v řadě ztratili půdu pod nohama v boji o čtvrté místo s Aston Villou. V sobotu si Heung-Min Son a spol. zvýšili naději výhrou nad Burnley, které tak odsoudili k návratu do Championship.

Pořadí na čele Premier League. Livesport

Villans v pondělí hostili Liverpool a uhráli remízu 3:3, díky níž pronásledovateli odskočili na rozdíl pěti bodů. Tým trenéra Unaie Emeryho příště zavítá na hřiště Crystal Palace, zatímco Tottenham po domácím utkání s Citizens zamíří na sestupující Sheffield United.

"V úterý večer nás čeká velký zápas proti City, bude to těžká zkouška, stejně jako Sheffield," řekl Postecoglou novinářům.

"Myslím, že máme na to, abychom zápas proti City zvládli a hráli náš fotbal. Uvidíme, kam nás to zavede. Je to vynikající tým a spolu s Arsenalem jsou momentálně jistým měřítkem soutěže. City jsou před námi o více než 20 bodů. Máme co dohánět, ale hrajeme doma, 95 minut fotbalu, půjdeme si za tím," dodal australský kouč.

