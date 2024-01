Skvělá zpráva, slavný Manchester United prodloužil smlouvu s talentovaným gólmanem Vítkem

Skvělá zpráva pro český fotbal. Mladý brankář Radek Vítek (20) prodloužil smlouvu ve slavném Manchesteru United do června 2027. Nadějný gólman je v klubu z Old Trafford už tři a půl roku, v sobotu ho ale čeká velká novinka. Talent, který posledních osmnáct měsíců trénoval s elitním týmem "Rudých ďáblů", byl uvolněn na hostování do Accringtonu. "Je čas na další krok. Potřebuji pravidelně chytat," říká rodák ze Vsetína.

O nové smlouvě se jednalo od konce minulé sezony, nakonec ale vše klaplo a mladý Čech si může oddechnout. "První nabídku jsme odmítli. Dostal jsem se do pozice, že po probíhající sezoně bych mohl odejít jen za určitou kompenzaci, protože by mi vypršela smlouva. Nicméně fakt, že se podařilo vyjednat v Manchesteru United smlouvu na tři a půl roku, je skvělý. Mám jistotu. Jde o ideální řešení," pochvaloval si Vítek v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

Dohodu na nové smlouvě považuje za velký úspěch Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce Sport Investu. Je třeba si uvědomit, že Manchester United patří mezi nejhodnotnější kluby světa. "Fakt, že Radek 6 měsíců před koncem stávajícího kontraktu podepisuje novou smlouvu na tři a půl roku znamená, že v něm sportovní vedení United stále vidí velký potenciál," konstatoval Kolář.

"Vytyčili jsme si konkrétní plán sportovního rozvoje hráče, který bude probíhat primárně v Anglii. První zkušenosti v seniorském fotbale bude ve zbytku sezony sbírat v klubu Accrington Stanley, kde o Radka velmi stáli. Jednodušší bude také aklimatizace, protože již v klubu na podzim absolvoval několik tréninků. Navíc je Accrington v dojezdové vzdálenosti od Manchesteru, Radek se tak ani nemusí stěhovat a může se soustředit jen na fotbal," dodal expert.

Mladý gólman nebere posun do nižší soutěže jako degradaci. Naopak jej vítá, jde o nastartování seniorské kariéry. "Ohromně se těším, že konečně začnu seniorskou kariéru. Je čas na další krok. Naberu skvělé zkušenosti. Kdo nezná anglické fotbalové prostředí, možná to bude odsuzovat. Ale od Premier League po League Two, kterou budu hrát, jde o profesionální soutěž s hodně vysokou úrovní," uvedl gólman.

Hráčovy poslední sezony. Livesport

I jeho nové působiště má na Ostrovech velkou tradici. "Můj nový klub byl založen už v roce 1891, má obrovskou tradici a na zápasy chodí hodně lidí. Doufám, že se mi podaří získat pozici jedničky. Už v sobotu bych mohl nastoupit do prvního zápasu na hřišti Forrest Green," doplnil Radek Vítek.