Onana se trápí i na Africkém poháru národů. V Manchesteru se mezitím hledá jeho náhrada

Sen se pomalu mění v černou noční můru. Brankář André Onana (27) se těšil do kamerunské reprezentace, chtěl jí pomoci na africkém šampionátu. Zatím je ale jednička slavného Manchesteru United fanouškům spíše pro smích. Za rámeček si vystoupení na prestižní akci rozhodně nedá. A navíc není jasné, jaká budoucnost ho čeká na Old Trafford. Na Ostrovech se píše, že vedení klubu chce získat posilu mezi tyče z Lazia Řím.

Na startu sezony to vypadalo jako sen. Přesun do Manchesteru United, místo jedničky v brance, co víc si Onana mohl přát. Jenže slavnému klubu se nedaří a kamerunský brankář také nezáří. Chybami se podepsal pod řadu gólů a je terčem kritiky, stejně jako celý tým.

Proto si gólman chtěl spravit chuť v barvách národního týmu. Jenže opak je pravdou a fanoušci se mu spíš posmívají. Navíc hrozí, že se Kamerun rozloučí s africkým šampionátem už po základní skupině.

Aktuální situace v tabulce. (20. ledna) Livesport

Šíleně dopadl už první zápas. Ten totiž Onana poté, co chtěl pomoci United v duelu Premier League proti Tottenhamu, vůbec nestihl. Nespasilo jej ani soukromé letadlo.

Pro druhý duel už se do branky dostal, ale z bilance mít tedy radost opravdu nebude. Tři střely na branku, tři inkasované góly. Ve výsledku pak prohra 1:3 se Senegalem. Poprvé inkasoval už po šestnácti minutách, kdy za jeho zády skončil tečovaný míč. Sedmadvacetiletý gólman neměl nárok, fanoušci ale šíleli. "Onana právě pustil gól. Některé věci se nikdy nezmění," rýpl si do brankáře na internetu. "Onana se ani nehnul," všiml si další.

Manchester United inkasoval v 21 zápasech hned 29 branek, což příznivce vede k zamyšlení, zda opravdu stál za 47 milionů liber. "Byla chyba ho podepsat," neskrýval jeden z příznivců. Další není tak striktní a problém vidí v celé defenzivě.

Otázkou je, jaká budoucnost čeká Onanu na Old Trafford. The Sun totiž napsal, že by po návratu do Anglie také gólman už nemusel být jedničkou United. Nizozemský manažer Ten Hag se údajně nechal slyšet, že chce v lednu získat brankáře Lazia Ivana Provedela.