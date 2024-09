Souček druhým gólem v sezoně zařídil remízu West Hamu, Palmer čtyřmi zásahy sestřelil Brighton

Fotbalisté West Hamu v 6. kole Premier League remizovali 1:1 na půdě Brentfordu a pokračují tak v rozpačitém vstupu do sezony. Jediný gól Kladivářů obstaral v 54. minutě Tomáš Souček (29), který odehrál celý zápas. Ještě více zazářil Cole Palmer (22), jenž nasázel do sítě Brightonu čtyři góly a Chelsea především díky němu porazila svého soupeře 4:2. Nečekané problémy měl na konci zápasu Arsenal, který o výhře 4:2 nad Leicesterem rozhodl až v nastavení druhé půle.

Prvotní úsilí Bukaya Saky zneškodnil včas Mads Hermansen, zatímco Gabriela Martinelliho zradila mířidla, když z dobré pozice přestřelil branku. Úvodní tlak se domácím nakonec vyplatil ve 20. minutě, kdy pohotovou přihrávku Jurriena Timbera uklidil do dolního rohu Martinelli a vstřelil svůj první gól v sezoně.

Jednosměrný provoz nevykazoval žádné známky zpomalení v průběhu prvního poločasu. Hermansen se dobře připomněl, když zmařil Martinelliho šanci a poté nedovolil Havertzovi skórovat z bezprostřední blízkosti. Gunners se nenechali odradit a zaslouženě zdvojnásobili své vedení v závěru poločasu, když Martinelliho balon usměrnil do vzdálenějšího rohu Trossard.

Leicester byl odhodlán vylepšit svůj nezdařilý výkon z první půle a během dvou minut po obnovení hry ohromil domácí, když Justin po volném kopu Facunda Buonanotteho snížil na 1:2. Arsenal byl blízko okamžité odpovědi, ale Hermansen v brance Foxes byl pevný a v rychlém sledu vychytal Gabriela a Trossarda. Leicester mohl být ještě více vděčný svému gólmanovi v 63. minutě, když Justin zužitkoval nabídku Wilfred Ndidiho a ranou z voleje srovnal.

Poté, co Arsenal zjistil, že jeho rivalové z Manchesteru City dříve ztratili body, vydal se horlivě za vítězstvím. Hermansen byl nicméně i nadále hvězdou hostů a skvěle vychytal Havertze i Trossarda. Dán byl nakonec překonán ve čtvrté minutě nastaveného času, když se Trossardův pokus na zadní tyč odrazil za čáru a zajistil Gunners dramatickým způsobem důležité tři body.

Havertz v závěru přidal třešničku na vítězný dort přesným zakončením zblízka a Arsenal se bodově vyrovnal týmu Pepa Guardioly na čele Premier League.

Fábio Carvalho hned v první minutě našel v pokutovém území Kladivářů Bryana Mbeuma, Kamerunec rychle vystřelil levačkou a dostal hosty do euforie. Brentford, posílen rychlým vedením, pokračoval v tlaku, ale West Hamu se podařilo držet své soupeře na uzdě a nepustil domácí do další větší šance.

Naopak se také hosté postupně dostávali do rytmu, ale jak Mohammed Kudus, tak Guido Rodríguez ze svých šancí minuli cíl. Kudus byl velmi aktivní a znovu se pokusil prověřit Marka Flekkena střelou z voleje, ale Sepp van den Berg dokázal jeho pokus zablokovat a West Ham nakonec do konce prvního poločasu nevystřelil na bránu.

Kladiváři však i nadále pokračovali ve svém tempu z posledních minut prvního poločasu a stačilo devět minut poločasu druhého, aby Tomáš Souček vyrovnal, když zkušený záložník po střele Michaila Antonia pohotově dorazil míč do prázdné branky.

Zdálo se, že gól přinesl do hry atmosféru opatrnosti, která ovlivnila celý zbytek utkání, jelikož se ani jedna strana nechtěla naplno pustit do útoku pro případ, že by byla na druhé straně zaskočena. Ani Bees a ani Hammers nakonec nedokázali vstřelit rozhodující branku, která by jim zajistila všechny tři body, a tak se obě strany rozešly s bodem do vyrovnané tabulky.

Defenzivní řady Chelsea neprožily ideální vstup do utkání. Bývalý gólman Brightonu Robert Sánchez vyběhl z brankové čáry, k jeho smůle ho ale předběhl Georginio Rutter, který přesně zamířil do prázdné branky. Na druhém konci se Palmer po chybě Adama Webstera postaral ve 21. minutě o vyrovnání.

Brighton krátce nato inkasoval znovu, ale gól Jadona Sancha byl odvolán kvůli ofsajdu. Blues se tak ujali vedení až po trefě Palmera z pokutového kopu. Klíčovou roli při penaltovém okamžiku sehrál Sancho, který vybojoval faul, kterým se provinil Carlos Baleba.

Pouhých 10 minut po svém prvním gólu zkompletoval Palmer hattrick nádherným dalekonosným přímým kopem. První poločas však pokračoval v nastolených kolejích i nadále. Brighton totiž využil další Sánchezovy chyby a snížil rozdíl ve skóre, když Baleba převzal balon a propasíroval ho ranou k bližší tyči až do sítě. Na druhé straně se ovšem znovu prosadil rozjetý Palmer, jenž nasadil svému 20minutovému galapředstavení korunu čtvrtou brankou.

Navzdory tomu, že v prvním poločase měla Chelsea pouze 36% držení míče, po startu druhé půle nastoupila na Brighton ve velkém stylu, když Nicolas Jackson obešel Barta Verbruggena. Jeho následný pokus ale zastavil na brankové čáře perfektním defenzivním zákrokem Webster.

Domácí ostřelovali branku Seagulls i nadále a Palmer mohl po hodině hry snadno přidat pátý gól. Jeho střela z voleje ale proplachtila těsně nad břevnem. Následovalo relativně klidné období hry, které přerušil až Jackson, jenž opět propásl příležitost zapsat se do střelecké listiny.

Druhý poločas se čím dál více začal točit kolem Jacksona, útočník nedokázal proměnit ani jednu ze svých mnoha šancí, ale naštěstí pro Enza Marescu se to ukázalo jako nepodstatné. Tři body poslaly Chelsea na třetí místo v průběžné tabulce, jen o bod za vedoucí Manchester City.

Hostující Orli si připsali tři remízy v řadě, tentokrát však začali zápas výborně. Maxence Lacroix přeskočil Abdoulayeho Doucourého, k odraženému míči se dostal Marc Guéhi a poslal ho přesně k bližší tyči. Everton mohl reagovat po střele Dominika Calverta-Lewina, branku ale netrefil. Na druhé straně z brejku zahrozil Eberechi Eze, ani on se však neprosadil. Jeho spoluhráč Eddie Nketiah se vzápětí objevil ve velké šanci, tu mu však obětavým zákrokem zmařil stoper Evertonu James Tarkowski.

Po přestávce se však Everton probral. Už ve 47. minutě se k níči dostal McNeil a střelou z úctyhodných 25 metrů vyrovnal. O sedm minut později navíc udeřil McNeil znovu, když zužitkoval přesný centr z pravé strany a z bezprostřední blízkosti překonal hostujícího brankáře.

Everton v této sezóně už několikrát promrhal náskok, ale posílen návratem stopera Jarrada Branthwaita dokázal odvracet nápor Crystal Palace. Z brejku mohl poslat Everton do dvojnásobného vedení Doucouré, stoper Lacroix ale jeho pokus srazil mimo bránu. Everton však dokázal udržet těsné vedení a mohl se poprvé v sezoně radovat ze zisk tří bodů.

Raúl Jiménez z penalty rozhodl o tom, že Fulham porazil Nottingham 1:0. Pro Cottagers to byla pátá výhra z posledních šesti zápasů na City Ground. Fulham se ihned po úvodním hvizdu vydal za otevřením skóre, střelu Adama Traorého ale brankář Matz Sels vyrazil nad břevno. Netrvalo to dlouho a do šance se dostali i domácí, akrobatický pokus Taiwa Awoniyiho však proletěl těsně vedle branky. Krátce před půlhodinou hry se jeho spoluhráč Chris Wood dokázal prosadit po centru Oly Ainy, novozélandský internacionál ale byl v době přihrávky v ofsajdové pozici a gól neplatil.

Hned v úvodu druhé půle byl faulován v pokutovém území Andreas Pereira, míč si vzal sebevědomě útočník Fulhamu Raúl Jiménez a s přehledem překonal Selse. Stal se teprve druhým Mexičanem, který dosáhl na metu 50 gólů v Premier League. Domácí se pokoušeli vyrovnat, ale defenziva Fulhamu v čele s Joachimem Andersenem byla nepropustná. Poslední šanci zápasu měl Jota Silva, svou střelu ale mířil přímo do brankáře Fulhamu Bernda Lena.

Fulham tak prodloužil svou neporazitelnost v Premier League na pět zápasů a zároveň zaznamenal letošní první vítězství v lize na venkovní půdě. Naopak domácí prohrou přišli o neporazitelnost v úvodu ligové sezony.

Wolves vstoupili do utkání plní ofenzivních choutek a svou hrou působili Liverpoolu nemalé starosti. Jean-Ricner Bellegarde se jako první mohl zapsat na listinu střelců, v zakončení ale selhal. Brankář Alisson Becker se nenudil, Brazilec totiž musel likvidovat jak křižnou ránu Nélsona Semeda, tak i šikovně zatočenou střelu Matheuse Cunhy.

Přestože se Liverpool s blížící se půlhodinou dostal do tempa, domácí obrana nadále odolávala. Ve 40. minutě poprvé předvedl své umění Sam Johnstone. Centr z levé strany od Andrewa Robertsona našel nabíhajícího Dominika Szoboszlaie v ideální pozici, jenže Johnstone skvělým reflexivním výkopem střelu maďarského záložníka vytěsnil. V nastavení první půle už ale brankář Wolves kapituloval, když ho hlavičkou z malého vápna pokořil Konaté, jenž využil své robustní postavy a okolním obráncům domácích nedal ve vzdušném souboji sebemenší šanci.

Po přestávce měl Mario Lemina štěstí, že Salah nedokázal trefit bránu poté, co mu daroval míč před vlastním vápnem právě gabonský záložník. Liverpoolský ostrostřelec zkoušel z první ohrozit prázdnou bránu, k jeho smůle ale pokus doputoval o pár čísel vedle levé tyče. Následně se na druhé straně nedomluvil Alisson s Konatém, čehož Rayan Ait-Nouri využil ke srovnání skóre. Oslavy Wolves však byly téměř okamžitě utlumeny, protože Semedo stáhl ve vápně k zemi Dioga Jotu. Sudí ihned odpískal penaltu, kterou Salah tvrdou ranou proměnil.

Liverpool se následně oddal důkladné defenzivní činnosti, získal tak své čtvrté soutěžní vítězství v řadě a ujal se prvního místa v tabulce Premier League. Naopak Wolves jsou po další prohře na samotném chvostu, okupují 20. místo.

