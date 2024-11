Southampton balancuje na hranici sestupu. Napodobí jeho kouč Kompanyho?

Do předminulé sezony působili fotbalisté Southamptonu v Premier League 11 let v kuse. Pak přišel pád, ale i rychlý návrat. Bude epizodní, nebo se Saints udrží mezi elitou déle? Po zhruba čtvrtině sezony to vypadá spíš na první variantu. Tým mladého kouče Russella Martina (38) prvních osm kol nevyhrál a potácel se na dně tabulky. Pak ovšem přišlo důležité vítězství 1:0 nad Evertonem, které týmu dalo potřebnou naději. Vpodvečer jej čeká klíčový duel na hřišti posledních Wolves, na něž má náskok pouhý bod.

Styl Southamptonu se pod vedením Martina stal terčem kritiky. Tým podle ní hraje komplikovaně a pomalu, s tím však trenér nesouhlasí. "Chceme být co nejvíc u míče. Je to snaha kontrolovat hru, nebo alespoň její velkou část, a počítat se všemi fotbalovými proměnnými," řekl o své taktice.

Čísla zatím prozrazují, že držet míč se jeho svěřencům daří. V nejvyšší anglické lize jsou dokonce pátým nejdominantnějším týmem. V počtu nahrávek dozadu jsou za Manchesterem City druzí a v první desítce hráčů s nejvíc pasy mají hned dvojí zastoupení. V čele pořadí je s 822 rozdanými míči polský obránce Jan Bednarek, který je zároveň jedním z nejdéle sloužících hráčů Southamptonu. Smlouvu podepsal už v roce 2017 a pod trenérem Martinem se stal jedním ze základních stavebních kamenů týmu.

Mapa přihrávek Jana Bednarka proti Evertonu. Opta by StatsPerform / James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Je motorem přechodu do útoku, aktivně hledá mezery v presinku soupeřů. Vyhovuje mu role, kterou mu Martin přidělil. Za předchozích trenérů byl často zapomenutý hluboko na obranné polovině a jeho schopnosti tak příliš nevynikly.

Bednarkovy krátké přihrávky do stran často štvou domácí fanoušky, ale pro hru Southamptonu jsou klíčové. Celek z jihu Anglie díky nim kontroluje hru a soupeře dokáže přehrávat. Na druhé straně ovšem obránci jihoanglického celku míče dost často ztrácejí.

Po chybách v přechodové fázi dostali Saints už šest branek a několik dalších nebezpečných akcí pak museli hasit za cenu faulu. I proto jsou druhým nejtrestanějším týmem v Premier League. Karty je stály body hlavně v duelu s Leicesterem, v němž ještě 16 minut před koncem vedli 2:1, po vyloučení Ryana Frasera ale o náskok přišli a prohráli 2:3.

Trenérské rozpaky

Cesta klubu pod Martinovým vedením rozhodně není procházkou růžovým sadem. Od srpna stále narůstá frustrace z výkonů na hřišti i z dění mimo něj. Martin si fanoušky poštval proti sobě především v závěr přestupového období, kdy podlehl panice a na poslední chvíli přivedl Maxwela Corneta a Lesleyho Ugochukwua.

Jejich příchody ale při detailnějším pohledu zpět příliš smysl nedávají. Oba hráči si mezi sebou rozdělili pouhých šest ligových startů. A to i přes to, že trenér stále hledá ideální základní jedenáctku.

Jako by se nemohl rozhodnout, jestli věřit spíš novým tvářím, nebo fotbalistům, kteří vykopali postup z Championship. Na několika tiskových konferencích trenér dokonce otevřeně přiznal, že mu rozhodnutí na přestupovém trhu příliš nevyšla. I proto se objevuje stále víc spekulací o tom, že srbský majitel klubu Dragan Šolak pochybuje o tom, jestli je Martin tou pravou volbou.

"Chceme z našeho postupu vytěžit maximum a budeme i nadále pracovat na našich dlouhodobých projektech, abychom ze Saints udělali stabilní prvoligový klub," prohlásil Šolak po postupu.

Co by pro stabilizaci klubu mohl udělat Martin? Měl by tým naučit vyhrávat. Pohled do historie však nabízí chmurný obrázek. Podobnou cestou si totiž nedávno prošlo Burnley, které stejně jako Saints vtrhlo do Premier League s ambicí hrát atraktivní fotbal postavený na držení míče. Jenže mezi anglickou elitou Clarets narazili, vyhráli pouze pět zápasů a putovali zpět o patro níž.

Trenér Vincent Kompany byl po nevydařeném ročníku kritizován za téměř totožné věci jako nyní Martin. Navíc stejně jako osmatřicetiletý rodák z Brightonu nechtěl ze své filozofie slevit. Nicméně jeho přístup mu otevřel cestu na lavičku Bayernu Mnichov.

Cesta zpět

Poslední týdny ukazují, že trenér Southamptonu je ke kompromisům přeci jen trochu otevřenější než Belgičan. Při vítězství nad Evertonem pozměnil rozestavení, v němž vsadil na dva forvardy a právě tradiční náhradník Adam Armstrong se trenérovi za příležitost odměnil vítězným gólem.

Nová formace hráčům poskytla víc prostoru, čehož dokázal využít osmnáctiletý odchovanec klubu Tyler Dibling. Jeho přímočarost, dynamika a ochota napadat je na širším hřišti velmi platná. Martina teď čeká velmi těžký úkol. Přesto, že Dibling je přesně typ hráče, který současnému Southamptonu chybí, trenér mu musí rozložit zátěž tak, aby ho ochránil před tlakem i fyzickým náporem a zároveň mu dovolil herně růst.

Právě mladičký ofenzivní klenot by mohl být tváří nového Southamptonu. Tedy klubu, který chce ustálit svou výkonnost minimálně na úrovni průměru Premier League. Saints pro inspiraci nemusejí chodit daleko.

Na jižním pobřeží jim totiž trochu nenápadně přerostly přes hlavu dva týmy, které se dlouhodobě pohybovaly v jejich stínu. V Brightonu a Bournemouthu dokázali skvěle využít postupu mezi anglickou elitu a v posledních sezonách patří mezi ligové stálice.

Osud tradičního klubu je teď v rukou trenéra Russella. Zatím...