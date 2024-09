Sterling vyhlíží první start za Arsenal. Naskočit by mohl už v derby po reprezentační pauze

Je to přestup, který zůstal i přes svou kontroverznost trochu stranou. Chelsea v létě převzal Enzo Maresca (44) a v početném kádru Blues nenašel místo pro někdejšího anglického reprezentanta Raheema Sterlinga (29). Situace tak využil Arsenal, který zkušeného křídelníka zlákal na hostování. Duel s Brightonem Sterling zatím sledoval pouze z tribuny, na blížící se severolondýnské derby už by ale měl být Mikelu Artetovi (42) k dispozici. K aklimatizaci by mu měla pomoci i reprezentační pauza.

Sterling přišel do Arsenalu v den uzávěrky přestupů z Chelsea a po Liverpoolu Manchesteru City a právě Blues si vyzkouší angažmá v dalším klubu anglické elitní šestky. Po nečekaném konci na Stamford Bridge se pokusí o restart pod Mikelem Artetou, se kterým spolupracoval už v kádru Citizens.

Právě shledání s někdejším asistentem Pepa Guardioly by Sterlingovi aklimatizaci v novém prostředí mělo výrazně ulehčit. I proto se očekává, že za necelých 14 dní by mohl v roli žolíka vyběhnout na trávník na Tottenham Hotspur Stadium.

Když se naskytla možnost získat talentovaného křídelníka, Arteta neváhal ani chvíli. Ví však, že na to aby si Sterling zvykl na nový systém, bude potřebovat nějaký čas. "Musíme se podívat jak na tom je a promluvit si o tom, co přes léto dělal a jak se cítí," řekl španělský trenér Gunners.

"Je skvělé, že máme k dispozici reprezentační pauzu, během které můžeme Raheema zapojit co nejrychleji do chodu týmu. Zkusíme ho dostat do tempa a vysvětlíme mu, co od něj na hřišti očekáváme. Věřím tomu, že ho co nejdříve zapojíme do hry," dodal Arteta po víkendovém zápase s Brightonem.

Tottenham – Arsenal (neděle 15. 9.)