Summerville se vrací do Premier League. Nizozemský křídelník přestoupil do West Hamu

West Ham United posílil Crysencio Summerville (22) z Leedsu United, který podle nepotvrzených zpráv dostane odstupné necelých 30 milionů eur. Bývalý nizozemský mládežnický reprezentant podepsal s londýnským klubem smlouvu na příštích pět sezon.

Summerville má za sebou mimořádně povedenou sezonu v League Championship, kde si připsal 19 branek a devět asistencí, ani to však Leedsu United nestačilo k návratu mezi elitu. Nicméně odchovanec Feyenoordu na sebe upozornil řadu klubů, z nichž si vybral West Ham United.

"Jsem nesmírně šťastný a nemůžu se dočkat, až začnu," vyhlásil Summerville po podpisu smlouvy. "Je to perfektní další krok v mé kariéře. West Ham United je velký klub se značnými ambicemi a skvělými hráči. Myslím, že jsem tu proto, abych se zapsal do historie, a rád bych West Hamu pomohl k návratu do Evropy. Chci se postarat o spoustu gólů a asistencí. Těším se na setkání se spoluhráči a fanoušky," dodal odhodlaně rodák z Rotterdamu.

"Nemůžeme být šťastnější. Je to vzrušující hráč s neuvěřitelnou rychlostí, dynamickým pohybem a výraznou kreativitou z křídla. V anglickém fotbale již potvrdil kvalitu," uvedl na adresu nejčerstvější posily technický ředitel londýnského klubu Tim Steidten.

Summerville se loučí s Leedsem po 89 soutěžních zápasech, v nichž si na konto připsal 25 gólů a dvanáct asistencí. V sestupové sezoně 2022/23 nastupoval převážně jako náhradník.

West Ham přivítal druhou výraznou posilu po obránci Maxi Kilmanovi z Wolverhamptonu Wanderers. Brzy by měl dorazit rovněž německý reprezentant Niclas Füllkrug z BVB.