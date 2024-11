Tabulka je pro mě důležitá až na konci roku, prohlásil Postecoglou. Standardky? Nemám je rád

Přestože fotbalisté Tottenhamu v neděli dosáhli na důležitou výhru, když porazili Aston Villu 4:1, jejich trenéra Angeho Postecogloua (59) posun tabulkou aktuálně vůbec nezajímá. "Tabulka je pro mě důležitá až na konci roku," nechal se slyšet zkušený kouč a zároveň přiznal svůj negativní vztah ke standardním situacím.

Dva góly Dominica Solankeho z druhého poločasu a stejně tak přímý kop Jamese Maddisona přispěly k obratu Spurs, kteří díky němu triumfovali nad Aston Villou, která do té doby nepoznala hořkost porážky v sedmi ligových zápasech za sebou. Tottenham se tak v tabulce vyšplhal na sedmé místo, jen dva body za rivala z Birminghamu.

Tabulka Premier League k neděli 3. listopadu. Livesport

"Nevěnuji tomu příliš času," odpověděl Postecoglou novinářům na otázku, zda je v této sezoně větší šance na postup do Ligy mistrů. "Ale vypadá to, že na samotném hřišti je mnohem větší přetíženost. Myslím si, že něco z toho je jen momentální ztráta hráčů, která týmům ztěžuje dostat se do konzistentní formy," pokračoval zkušený trenér.

"Tabulka je pro mě důležitá až na konci roku. Dokud budeme ve hře o něco, nerad se dívám na jednu nebo druhou stranu. Pořád hráčům říkám, že kdybych byl dostihový kůň, a to nejsem, byl by to kůň bez signalizačního zařízení. Soustředím se jen na cílovou čáru," dodal Postecoglou.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Tottenham bojuje nejen o vysněný návrat do nejprestižnější evropské klubové soutěže, ale také s bráněním standardních situací. Po jedné z nich opět inkasoval, když se prosadil Rogers. "Ano, inkasovali jsme ze standardky. Vím, že budu asi sám, ale já je opravdu nemám rád. Mně to připadá... jako ragbyová skrumáž. Prostě si myslím, že o tom fotbal není," zdůraznil.

"K dnešnímu fotbalu patří, že stačí hodit míč do pole a lidé se o něj mohou prát. Takže je pro nás zklamáním, že jsme z toho inkasovali, ale obecně si myslím, že jsme se se standardkami vypořádali dobře. Na druhou stranu je skvělé, že jsme opět skórovali z ošemetné, ale útočné situace. Dáváme góly z různých míst, a to je důležité," uzavřel Postecoglou.