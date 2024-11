United nadále nestíhají ligovému pelotonu, šlágr s Chelsea skončil dělbou bodů

Zlatý hřeb 10. kola Premier League v podobě duelu mezi domácím Manchesterem United a Chelsea přinesl remízu 1:1. Ochozy slavného Old Trafford čekaly na branku až do závěrečné dvacetiminutovky, kdy k jejich radosti otevřel skóre z pokutového kopu domácí kapitán Bruno Fernandes. Na Portugalcovu trefu ovšem stihl poměrně záhy reagovat Moises Caicedo, jenž tak zabránil hráčům v červených dresech k posunu do první poloviny tabulky.

Souboj s Chelsea byl pro Manchester United prvním ligovým utkáním po dvou a půl letech, ve kterém na domácí střídačce neseděl Erik ten Hag. Ten byl po sérii špatných výsledků odvolán, a než se trenérského žezla u Rudých ďáblů ujme nově jmenovaný Portugalec Rúben Amorim, byl vedením týmu dočasně pověřen dosavadní asistent Ruud van Nistelrooy.

První příležitost zápasu přišla ve 14. minutě poté, co hosté vybojovali rohový kop. Ten zahrával Cole Palmer, jenž krásně našel hlavu Noni Maduekeho, ten ale zblízka pouze orazítkoval tyč. Odražený míč se ještě pokusil dorážet Levi Colwill, mířil však pouze do boční sítě. Ve 36. minutě vyrobil hrubku v rozehrávce Reece James, Manuel Ugarte postupoval k brance Blues a Malo Gusto musel zatáhnout za záchrannou brzdu.

K přímému kopu z ideální vzdálenosti se postavil Fernandes, trefil ale pouze zeď. Poslat domácí do vedení mohl ještě před přestávkou v poslední minutě nastavení Marcus Rashford, po centru ze strany ale z voleje mířil do spojnice tyče a břevna. I ve druhém poločase měli první šanci fotbalisté Chelsea, když v 54. minutě Palmer posunul míč na levou stranu na nabíhajícího Pedra Neta, jehož křižná střela jen těsně minula domácí branku.

V 65. minutě vyrazili do rychlého protiútoku hráči Rudých ďáblů, Fernandes našel na penaltě volného Alejandra Garnacha, ten ale vyslal jen slabou střelu přímo do rukavic Roberta Sáncheze. O pět minut později však již mohli domácí fotbalisté slavit. Casemiro našel nádherným obloučkem Höjlunda, ten byl při pokusu obejít Sáncheze faulován a rozhodčí Robert Jones ukázal na značku pokutového kopu. Zahrávání se ujal Fernandes a suverénně poslal United do vedení.

V 74. minutě ale bylo vyrovnáno. Casemiro odhlavičkoval centr Palmera pouze na hranici pokutového území, kde stál volný Caicedo, který tvrdou střelou propálil Andrého Onanu. Hráči londýnského klubu mohli jít vzápětí dokonce do vedení, když se v pokutovém území dostal ke střele Enzo Fernádez, jeho pokus však mířil těsně nad břevno. V 89. minutě mohl utkání rozhodnout Garnacho, ale jeho střela z voleje mířila těsně nad břevno Sánchezovy branky.

Gól již nepadl ani ve čtyřminutovém nastavení, a tak se oba anglické velkokluby o body rozdělily. Van Nistelrooye čeká ještě v příštím kole domácí utkání proti Leicesteru, Chelsea se může těšit na prestižní londýnské derby na stadionu Arsenalu.