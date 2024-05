Tenisté by řekli, že podáváme na vítězství, říká Guardiola a ví, že City budou pod velkým tlakem

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola (53) po výhře 2:0 v úterní dohrávce Premier League na hřišti Tottenhamu varoval, že o titulu ještě zdaleka není rozhodnuto. "Citizens" mohou jako první klub ve 136 let dlouhé historii anglické ligy ovládnout soutěž počtvrté za sebou, před posledním kolem mají dvoubodový náskok na druhý Arsenal. Španělský kouč ale očekává doma proti West Hamu nervózní utkání, které nemůže jeho tým podcenit.

"Tenisté by řekli, že podáváme na vítězství. Jsme jeden zápas od toho, aby se nám povedlo něco, co ještě nikdo nedokázal. Poslední krok je ale vždycky nejtěžší," řekl Guardiola na tiskové konferenci po duelu s pátým Tottenhamem.

Obhájci titulu v úterý vyhráli díky dvěma gólům nejlepšího střelce soutěže Erlinga Haalanda. Na novém stadionu Tottenhamu v pátém ligovém utkání poprvé bodovali i skórovali. Právě souboj proti neoblíbenému soupeři měl být papírově největší překážkou pro City v závěru soutěže. Arsenal má lepší skóre než Manchester City a ligu zakončí proti Evertonu. Lídr tabulky tak musí k jistotě titulu porazit West Ham.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Budeme pod tlakem. Když nevyhrajeme, ztratíme celou Premier League, za takových okolností je těžké předvést nejlepší možný výkon. Hráči jsou jen lidé, naprosto to chápu," uvedl Guardiola.

"Bylo to stejné i v minulých sezonách, Arsenal nedávno proti Manchesteru United také nepředvedl pod tlakem svůj obvyklý výkon. V neděli to bude podobné, musíme se co nejvíce uvolnit a dotáhnout to do konce," dodal kouč, jenž může s týmem vyhrát šestý ligový titul z posledních sedmi ročníků.

Manchester City je blízko obhajobě titulu. Livesport

Guardiola se v posledním kole možná bude muset obejít bez brankářské jedničky Edersona a tvůrce hry Kevina De Bruyneho. Oba v úterý museli vystřídat kvůli zranění.