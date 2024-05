Posledních 48 hodin mi odhalilo, že základy klubu jsou dost křehké, řekl Postecoglou po prohře se City

Šéf Tottenhamu Ange Postecoglou (58) prohlásil, že základy, které v klubu vybudoval, jsou "křehké" poté, co se řada fanoušků radovala z prohry 0:2 s Manchesterem City. Vítězství Citizens totiž mohlo obhájcům titulu pomoci získat čtvrtý ligový titul v řadě, zatímco úterní výsledek severolondýnskému rivalovi Arsenalu vůbec nepomohl.

Erling Haaland ve druhém poločase ukončil šance Spurs na Ligu mistrů, City se vrátilo do čela tabulky a do nedělního závěrečného kola vstoupí s dvoubodovým náskokem před Arsenalem.

Postecoglou na předzápasové tiskové konferenci odmítl náznaky, že by příznivci Tottenhamu chtěli, aby jejich vlastní tým prohrál, pokud by to znamenalo, že Gunners nezískají svůj první titul po 20 letech.

Aktuální situace v tabulce. (15. května) Livesport

Po utlumené atmosféře úterního večera, kdy se v závěrečné fázi zápasu ozývalo posměšné skandování na adresu Arsenalu, však Australan přiznal, že situaci "nepochopil". "Myslím, že posledních 48 hodin mi odhalilo, že základy klubu jsou dost křehké. To jsou věci, ve kterých se musím vrátit na začátek," řekl Postecoglou. Bývalý šéf Celtiku byl dále dotázán, zda jeho frustrace směřuje na fanoušky, nebo na lidi uvnitř klubu.

"To mě nezajímá. Venku, uvnitř klubu, všude. Byla to zajímavá zkušenost. Asi jsem špatně pochopil situaci, pokud jde o to, co je potřeba k vybudování vítězného týmu," dodal populární Australan.

Tottenham si v této sezoně zvykl dávat góly v závěru utkání, včetně těch ze strhující remízy 3:3 proti City na Etihadu na začátku ročníku. Spurs měli šance urvat alespoň bod, zejména když Son Heung-min v závěru utkání nezvládl samostatný únik a v souboji jeden na jednoho trefil gólmana Stefana Ortegu.

Diváky to však "do varu" nedostalo a nadále si přáli výhru obhájců titulu. "Samozřejmě to má vliv. Je to tak, jak to je," poznamenal Postecoglou k atmosféře.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Nemůžu lidem diktovat, co mají dělat. Ano, když jsme dosáhli vítězství v posledních minutách, bylo to proto, že nám diváci pomohli. Nezajímá mě, jaké jsou priority ostatních lidí. Vím, co potřebujeme, abychom vybudovali vítězný tým, a na to se budu soustředit," uzavřel Postecoglou.

Tottenham má přitom stále co dělat, aby si zajistil páté místo a účast v Evropské lize v příští sezoně. Potřebuje k tomu pouze bod, který si může v neděli zajistit na půdě sestupujícího Sheffieldu United.