Manchester City porazil Tottenham a od titulu ho dělí jediná výhra, rozhodl Haaland

Fotbalisté Manchesteru City v dohrávce 34. kola Premier League na pátý pokus vstřelili v lize na novém stadionu Tottenhamu gól a poprvé si z neoblíbené destinace odvezli tři body po vítězství 2:0. Kohouty v utkání dlouho zdobila perfektní defenziva a skvěle chytající Guglielmo Vicario (27). Po změně stran ale přišly dva gólové momenty Erlinga Haalanda (23). Před posledním kolem se tak vítěz posledních tří ročníků vrátil o dva body na první místo před Arsenal.

Když Kanonýři porazili v nedělním šlágru Manchester United, nechal se Kai Havertz slyšet, že bude o dva dny později největším fanouškem Tottenhamu na světě. Citizens by totiž v případě výhry z Londýna dělil jen krůček od obhajoby titulu, po němž Gunners neúspěšně prahnou už 20 let. Příznivci Spurs neměli zájem na ukončení tohoto rivalova čekání a otevřeně volali po porážce, která by ovšem jejich miláčky zároveň vyřadila z boje o Ligu mistrů.

Svěřenci Angeho Postecogloua, který před zápasem spekulace o úmyslné prohře důrazně odmítl, se už v šesté minutě mohli ujmout vedení. Tvrdou ránu Rodriga Bentancura směřující pod břevno ale vyrazil Ederson. Po odehrané čtvrthodině se první vyložené šance dočkali také The Sky Blues.

Do velmi nepovedeného odkopu Pierra-Emila Höjbjerga se z voleje opřel Phil Foden, jenže zblízka fantastického Vicaria nepřekonal. Jinak však úřadující mistr působil nezvykle zakřiknutým dojmem a znovu výrazně zahrozil až ve 38. minutě. Střeleckou formu z posledních týdnů málem potvrdil Joško Gvardiol, jenž bez přípravy mířil po parádním centru Kyla Walkera těsně vedle.

Už pár desítek vteřin po změně stran nebezpečně pálil po chybné rozehrávce soupeře De Bruyne, skvělý zákrok ovšem předvedl Vicario. Skóre se proto měnilo až v 51. minutě, kdy pobídku hvězdného Belgičana pohodlně doklepl do odkryté sítě Haaland.

V 69. minutě nahradil tvrdým střetem otřeseného Edersona v bráně Citizens Stefan Ortega a hned po několika okamžicích na trávníku zneškodnil nebezpečnou přízemní ránu Dejana Kuluševskiho. Klíčový zákrok si však Němec schoval až do závěru klání. Po obrovské hrubce váhajícího Manuela Akanjiho se na něj hnal osamocený Heung-Min Son, zkušený gólman ale Korejce vychytal. Naopak v první minutě nastavení neměl Vicario nárok na suverénně proměněnou Haalandovu penaltu.

