Livesport Daily #262: Foden pod Guardiolou vyrostl ve špičkového hráče, říká expert Pecháček

Premier League, pro mnohé nejlepší fotbalová liga světa, o uplynulém víkendu uzavřela sezonu. Z titulu se tak jako v posledních letech pokaždé raduje Manchester City, druhé místo zbylo podruhé v řadě na Arsenal. My si v dnešní epizodě podcastu Livesport Daily povídáme i o spoustě dalších témat, které se ke skončenému ročníku anglické ligy váží. Naším hostem je Václav Pecháček, známý z fotbalového podcastu Kontrapresink, který se právě anglické lize intenzivně věnuje.

"Možná tím největším příběh závěru sezony je loučení Jürgena Kloppa," myslí si fotbalový podcaster. "Pokud se budeme bavit o tom, kteří hráči pod jeho vedením nejvíc rozkvetli, tak se samozřejmě nabízí jméno Mohamed Salaha. Ale největší osobnost Kloppova odvážného fotbalu, která se pod ním vyvinula v nejlepšího hráče na své pozici na světě, je podle mě Alisson. Ten ukázal, jak má vypadat moderní gólman a díky tomu, jak Klopp postavil tým, může prodat veškeré své schopnosti," vyzdvihuje brazilského brankáře Pecháček.

Zároveň souhlasí s tím, že cenu pro nejlepšího hráče Premier League v tomto ročníku získal záložník Manchesteru City Phil Foden. "Je to klíčová postava titulu Citizens. Guardiola ho dlouhé roky nasazoval jen sem tam, někdo to kritizoval, ale Foden se díky tomu vyvinul v naprosto famózního hráče. Mísí se v něm extrémní zkušenost a pořád mladá dravost. Je schopný sám vyhrát zápas, to dnes o sobě nemůže říct ani De Bruyne ani Haaland," vyzdvihuje expert na anglickou ligu Fodena.

Pecháček je fanouškem Manchesteru United, který ho svými výkony v této sezoně hluboce zklamal. "Bylo to až neuvěřitelně špatné. V nejčernějších nočních můrách bych si po minulé sezoně nedokázal představit, že ta další bude takhle katastrofální. Všechno, co United v minulé sezoně zlepšili, každé smítko pokroku, všechno bylo absolutně vymazané. Podle tabulky očekávaných vstřelených a obdržených gólů Manchester skončit patnáctý. To svědčí o tom, že i v zápasech, kde získal body, hrál velmi špatně," smutně konstatuje Pecháček.

Livesport Daily #262: Foden pod Guardiolou vyrostl ve špičkového hráče, říká expert Pecháček Livesport

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

O tom, co chybělo Arsenalu aby konečně vyhrál ligu.

O prvním úspěšném kroku v transformaci Chelsea.

O největších překvapeních uplynulé sezony.

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.