Tým se ubírá správným směrem, jsme v přechodném období, reaguje Ten Hag na kritiku od Ronalda

Manchester United, který se musí stále obejít bez zraněných Rasmuse Hojlunda (21) a Luka Shawa (29), poslední dva zápasy Premier League prohrál. Kouč Erik ten Hag (54) se ale kritikou nestresuje. Red Devils se prý nacházejí v přechodném období, vymlouvat se ale nechce. Reagoval i na nedávnou kritiku od Cristiana Ronalda (39).

"Nemá to na mě vliv, vím, jak na tom jsme, co musíme udělat a kam směřujeme," reagoval Ten Hag na kritiku od veřejnosti na tiskové konferenci před sobotním zápasem v Southamptonu. "Stále jsme v přechodném období, musíme začlenit spoustu mladých hráčů, navíc se pořád potýkáme se zraněními. Než někdo začne přemýšlet o výmluvách, je fakt, že musíme vyhrávat. Já to vím, tým to ví a je jedno, kdo je k dispozici, my se budeme soustředit na každý zápas a chceme každý zápas vyhrát."

Navzdory špatným výsledkům se podle kouče tým ubírá správným směrem. "Když koukáte na výsledky tak samozřejmě nikdo spokojený není. Hráči mají ale velmi dobrý pocit z toho, jak postupujeme. Když zanalyzujete všechny zápasy tak jdeme dobrým směrem. Jen se musíme zlepšit a přidat," dodal. "Uvidíme, jak na tom budeme v květnu, je ještě velmi brzy."

Ten Hag byl dotázán i na nedávné komentáře bývalého hráče United Cristiana Ronalda, že trenér Manchesteru nemůže říct, že nebude bojovat o zisk ligového titulu nebo Ligy mistrů. Nizozemec se ale raději zaměřil na další Ronaldovy komentáře. "Řekl, že Manchester United nemůže vyhrát Premier League. To řekl, pokud jste si ten článek dobře přečetli," zareagoval Ten Hag. "Je daleko v Saúdské Arábii, daleko od Manchesteru. Každý může mít svůj názor."

Trenér týmu také uvedl, že útočník Hojlund ani obránce Shaw nejsou pro cestu do Southamptonu k dispozici. Oba hráči se v této sezoně na hřišti ještě kvůli zranění neobjevili, dělají ale prý pokroky.

Nicméně by mohl debutovat záložník Manuel Ugarte, který v den uzávěrky přestupů odešel z Paris Saint-Germain, přestože se teprve ve čtvrtek vrátil z reprezentačních povinností s Uruguayí. United jsou se třemi body v tabulce na 14. místě, zatímco Southampton je druhý od konce a v této sezoně nezískal ještě ani bod.