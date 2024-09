Ronaldo se znovu pustil do Ten Haga: United musí vystupovat sebevědomě a potřebují přestavbu

Cristiano Ronaldo (39) se kvůli neshodám s trenérem Erikem ten Hagem (54) nerozešel s Manchesterem United v nejlepším. Stále ale dává najevo, že mu budoucnost klubu z Old Trafford není lhostejná. Současného manažera sice dál kritizuje, nicméně příchod jiného Nizozemce Ruuda van Nistelrooye (48) do pozice asistenta trenéra vítá.

Portugalský útočník strávil na začátku své kariéry v klubu šest sezon a pod vedením Sira Alexe Fergusona se z něj pomalu stávala fotbalová superstar. Pak zamířil do Realu Madrid a následně do Juventusu, aby se po 12 letech zase vrátil do Manchesteru. Jenže na období, ve kterém potkal i současného trenéra Erika ten Haga, zas tak dobře nevzpomíná. S nizozemským koučem se několikrát dostal do sporu a nakonec odešel do saúdskoarabského Al Nassru.

Nyní měl příležitost, promluvit s odstupem o situaci v klubu a v podcastu Ria Ferdinanda opět nizozemského trenéra kritizoval.

Ten Hag sice dokázal získat Ligový pohár a FA Cup, ale v lize skončil nejprve třetí a naposledy osmý, což pro slavnou značku bylo nejhorší umístění v Premier League v historii.

"Jako trenér Manchesteru United nemůžete říct, že nebudete bojovat o titul v Premier League nebo Lize mistrů. Musíte říct: Možná na to nemáme, ale pokusíme se o to. Na tyto soutěže nelze rezignovat," vytýká Ronaldo současnému trenérovi United nepříliš sebevědomou rétoriku.

I hvězdný Portugalec si je ale vědom, že tým v současné době nemá takovou kvalitu, jako bývalo zvykem v minulosti. "Podle mého názoru potřebuje klub čas na přestavbu. Stále je to jeden z nejlepších celků na světě, ale potřebuje změnu. Myslím, že nové vedení to chápe. A je to jediná cesta," navázal na téma.

United nově ovládá společnost INEOS v čele se sirem Jimem Ratcliffem, která se rozhodla nizozemského trenéra podpořit. Realizační tým ale také rozšířil další Nizozemec a bývalý útočník klubu Ruud van Nistelrooy. A to Ronaldovi zvedá náladu.

Domnívá se totiž, že příchod bývalého střelce, který za United nastřílel 150 gólů ve 219 zápasech, byl krok správným směrem. "Pokud bude Ten Hag poslouchat Van Nistelrooye, může mu to pomoci. Ruud zná tým i fanoušky a klub by měl naslouchat klukům, kteří v něm hráli. Rio, Roy Keane, Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson. Ti všichni o tom něco ví. Bez znalostí nemůžete klub přestavět," říká Cristiano Ronaldo.