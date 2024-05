Už se to nejspíš nikdy nebude opakovat, říká Foden o možnosti City vyhrát PL počtvrté v řadě

Čtyři tituly v Premier League v řadě? Zní to takřka neuvěřitelně. Manchester City to však může už v neděli dokázat. “Znamenalo by to pro nás hodně. Je to historie a myslím, že už se to nikdy nebude opakovat,” uvedl před vrcholem anglické ligy Phil Foden (23), který už jedním okem pokukuje po blížícím se Euru.

Svěřenci trenéra Pepa Guardioly mají před nedělním závěrečným kolem šanci získat šestý titul za posledních sedm let nejvyšší anglické ligy. Citizens mají dvoubodový náskok před druhým Arsenalem. Když se jim povede porazit doma West Ham nebo Gunners nevyhrají svůj zápas s Evertonem, opět zvednou nad hlavu trofej pro vítěze Premier League.

Pokud by se City podařilo získat čtyři tituly v řadě, byl by to naprosto jedinečný úspěch v historii anglické nejvyšší soutěže. Tento milník se nepodařilo dosáhnout ani skvělému Liverpoolu ze sedmdesátých a osmdesátých let, dynastickému Manchesteru United Alexe Fergusona nebo úžasnému kádru Arsenalu na přelomu století.

Tabulka Premier League před závěrečným kolem. Livesport

Anglický reprezentant Foden věří, že pokud City získají titul, už se to nemusí nikdy opakovat. Hráč roku podle Asociace fotbalových novinářů, který čtvrteční slavnostní ceremoniál v Londýně vynechal, aby se mohl soustředit na přípravu City, prohlásil: "Je to historie a myslím, že už se to nikdy nebude opakovat. Je to něco, co tým ví, chápeme to a těšíme se na poslední finální krok."

Po vítězství v Premier League, Lize mistrů a FA Cupu v minulé sezoně si jde City v tomto roce pro double. Ve finále FA Cupu se 25. května ve Wembley utká s městským rivalem Manchesterem United. Foden se po skončení těchto dvou soutěží hodlá zaměřit na EURO v Německu. "Pokud se nám podaří vyhrát oba dva finální zápasy, půjdeme do turnaje (EURO) plni sebevědomí," řekl.

"Dáme do toho všechno, abychom se pokusili dosáhnout úspěchu a pokusili se čtyřikrát v řadě vyhrát Premier League, což se ještě nikdy nikomu nepodařilo. Znamenalo by to pro nás hodně. Mám radost z toho, jak se mi daří, teď už zbývá jen v neděli naposledy zabrat, ještě jeden zápas, aby se nám podařilo vyhrát ligu," dodal Foden.

