Velký návrat do Premier League? Mourinho by mohl zamířit do St James' Parku

Portugalský trenér José Mourinho (61) by se v Turecku nemusel ohřát dlouho. V létě mnohé překvapil příchodem do Fenerbahce, avšak tamní prostředí a vlastně celá soutěž mu příliš nesedla. To ostatně dává najevo svými výroky, za které ho již stihl trest. V zákulisí se proslýchá, že by se rád vrátil do Premier League.

Fenerbahce se pod Mourinhovým vedením drží v popředí tabulky turecké Süper Lig, přesto je portugalský stratég nespokojený a dává to hlasitě najevo. Před pár dny ostře kritizoval tamní prostředí, rozhodčí, tamní ligu i samotný klub, který jej živí. Od tureckého svazu poté dostal pokutu a zákaz činnosti na jeden zápas.

V návalu emocí dokonce ventiloval myšlenku, že by raději trénoval anglický tým ze spodních pater tabulky, který nehraje soutěže UEFA. Podle britského listu Guardian by mohl být Mourinhův návrat do Premier League v blízké budoucnosti reálný.

Poslední zápasy Fenerbahce. Livesport

Má čekat na chvíli, kdy by Eddie Howe opustil Newcastle, a v St James‘ Parku poté přebrat jeho roli. O odvolání trenéra Strak se v minulosti hovořilo opakovaně, aktuální dvanácté místo v tabulce není navíc něco, co by se vedení zamlouvalo.

Někdejší kouč Chelsea, Manchesteru United či Tottenhamu se v minulosti nechal několikrát slyšet, že se chce na ostrovy vrátit, že zde má nedokončenou práci. Svého agenta měl také požádat, aby situaci v Newcastlu sledoval a v případě možnosti začal jednat.