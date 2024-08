West Ham dotáhl přestup Wan-Bissaky z Manchesteru United, v klubu podepsal sedmiletý kontrakt

Aaron Wan-Bissaka (26) rok před vypršením smlouvy odchází z Manchesteru United do West Hamu United, který zaplatí odstupné ve výši 15 milionů liber. Bývalý anglický mládežnický reprezentant s londýnským klubem podepsal smlouvu na příštích sedm let.

Wan-Bissaka přišel do Manchesteru United před pěti lety z Crystal Palace za 50 milionů liber, vysoká očekávání ale zcela nenaplnil. Bývalý mládežnický reprezentant Anglie za poslední tři sezony nastoupil jenom do 61 ligových zápasů, na vině přitom nebyly pouze zdravotní problémy.

Vedení United v lednu aktivovalo opci na prodloužení kontraktu do roku 2025, to však učinilo hlavně proto, aby 26letého obránce neztratil zadarmo. Wan-Bissaka nakonec rok před vypršením smlouvy odchází do West Hamu, kde bude konkurentem českého reprezentanta Vladimíra Coufala.

Wan-Bissaka za Manchester United odehrál 190 soutěžních zápasů, v nichž se dvakrát zapsal mezi střelce a k tomu přidal 13 asistencí. Během pětiletého působení na Old Trafford se radoval ze dvou trofejí – v sezoně 2022/23 získal Ligový pohár a loni opanoval FA Cup.

West Ham je na trhu hodně aktivní a Wan-Bissaka je už osmou letní posilou. Před ním do kabiny dorazili Jean-Clair Todibo, Max Kilman, Niclas Fülkrug, Crysencio Summerville, Luis Guilherme, Wes Foderingham a Guido Rodríguez.