Za Součkem a Coufalem zamířil německý reprezentant: Füllkrug vyměnil Dortmund za West Ham

West Ham dotáhl do úspěšného konce přestup Niclase Füllkruga (31) z Dortmundu. Londýnský klub za německého útočníka zaplatí 27 milionů eur (zhruba 682 milionů korun) a dalších pět milionů eur zůstává ve hře na bonusech. Hannoverský rodák podepsal s novým zaměstnavatelem čtyřletou smlouvu.

Z pohledu BVB jde o povedený transfer, neboť před rokem za Füllkruga poslalo do Werderu Brémy 17 milionů eur. Zkušený útočník za Dortmund odehrál 43 soutěžních zápasů, v nichž si připsal 15 gólů a 10 asistencí, a kromě jiného se podílel na postupu do finále Ligy mistrů.

"Niclas je skvělý hráč, jenž se s BVB mimořádně rychle ztotožnil. Nebylo naším plánem ho v létě pustit. Vzhledem k výjimečné nabídce a jeho přání využít možnosti dlouhodobé smlouvy v Premier League jsme se nicméně rozhodli přestup odsouhlasit. I když to byl pouze jeden společný rok, rádi bychom mu poděkovali a popřáli v Anglii všechno nejlepší," řekl dortmundský sportovní ředitel Sebastian Kehl.

"O West Hamu jsem přemýšlel dlouho. Technického ředitele Tima Steidtena znám velmi dobře, protože nás pojí společné angažmá ve Werderu. Viděl jsem několik zápasů a uvědomuji si, jakou má tým kvalitu. Šance hrát pod trenérem Julenem Lopeteguiem je také lákavá. Jeho styl hry je pro mě důležitý a jsem přesvědčen, že pod ním mohu vstřelit hodně gólů," doufá Füllkrug.

Borussia sice nedávno získala Serhoua Guirassyho ze Stuttgartu, zároveň však chtěla udržet Füllkruga, proto se očekává její aktivita na přestupovém trhu. Nejvíc se mluví o příchodu Maximiliana Beiera z Hoffenheimu. BVB totiž zřejmě opustí i Youssoufa Moukoko, který míří do Olympique Marseille.

Füllkrug se stal třetím nejdražším bundesligovým odchodem hráče nad 30 let. Na prvním místě se nachází Robert Lewandowski (za 45 milionů eur z Bayernu Mnichov do Barcelony) následovaný Sadiem Maném (za 30 milionů eur z Bayernu do Al-Nassru), jehož může Füllkrug překonat.

West Ham je na přestupovém trhu velmi aktivní, za Füllkruga, Maxe Kilmana (Wolves), Crysencia Summervilla (Leeds) a Luise Guilhermeho (Palmeiras) zaplatil necelých 127 milionů eur. K uvedené čtveřici se může přidat Aaron Wan-Bissaka z Manchesteru United.