Zápas by se správně měl opakovat, myslí si Klopp o kontroverzní prohře Liverpoolu

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp (56) vyzval k opakování sobotního ligového zápasu proti Tottenhamu, který jeho tým prohrál 1:2 poté, co nebyl navzdory kontrole u videa Luisi Díazovi (26) nesprávně uznán gól kvůli ofsajdu. Anglická komise rozhodčích uznala chybu a slíbila změny, které mají v budoucnu zabránit jejímu opakování.

"Myslím, že řešením by mělo být opakování zápasu. Jsem zvyklý na špatná a kontroverzní rozhodnutí, ale k něčemu takovému jako nyní ještě nedošlo, proto si myslím, že by se měl zápas správně opakovat. Ale k tomu nejspíš nedojde," řekl dnes Klopp. Britská média uvádějí, že Liverpool oficiální žádost o opakování duelu nepodal, navíc by neměl prakticky žádnou naději na úspěch.

Anglické sdružení fotbalových rozhodčích (PGMOL) v úterý zveřejnilo záznam komunikace mezi rozhodčím a asistentem u videa. Problém vznikl tím, že si VAR nevšiml, že sudí na hřišti odpískal ofsajd. Myslel si, že byl gól uznán, proto nezasáhl.

Zástupci PGMOL uvedli, že chyba byla způsobena "ztrátou koncentrace". Přislíbili, že zavedou opatření na zlepšení komunikace a budou vyžadovat, aby rychlé rozhodování nebylo na úkor správnosti.