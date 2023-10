Systém VAR? Komplikuje jasné situace, nejsem jeho fanouškem, prohlásil Postecoglou

Postecoglou zažívá na lavičce Tottenhamu historický start do sezony.

Tottenham v sobotním šlágru porazil Liverpool na domácí půdě 2:1 a to dost možná i díky chybě rozhodčích, kteří obsluhují systém VAR. Trenér Spurs Ange Postecoglou (58) nicméně zdůraznil, že není jeho fanouškem, protože komplikuje situace.

Anglická asociace rozhodčích po včerejším utkání přiznala, že chybně neuznala gól Luise Díaze, a zároveň se Liverpoolu omluvila za lidskou chybu. Inkriminovaný moment se odehrál ve 34. minutě, kdy Díaz otevřel skóre zápasu, asistent rozhodčího ale okamžitě zvedl praporek. Následovalo nezvykle rychlé přezkoumání videorozhodčím, během něhož nebylo na obrazovce vidět žádné grafické znázornění kalibrované čáry, které by střelce gólu definitivně usvědčilo z ofsajdu.

"Myslím, že je fér říct, že od doby, kdy byl systém VAR zaveden, jsem nikdy nebyl jeho fanouškem. Jednoduše komplikuje situace, o kterých jsem si dříve myslel, že jsou jasné. Zároveň chápu, proč bylo zavedení této technologie nutné. Musíme se s tím smířit," řekl Ange Postecoglou v rozhovoru po závěrečném hvizdu.

"V minulosti bylo ve fotbale hodně špatných rozhodnutí rozhodčích, ale my jsme je akceptovali, protože byla součástí hry. Koneckonců máme co do činění s lidskými bytostmi. Myslím, že lidé si mylně myslí, že systém VAR je bezchybný. Pochybuji, že taková technologie existuje, protože velká část fotbalu není založena na faktech, ale na interpretaci a závisí na lidech," pokračoval manažer Tottenhamu ve svém názoru na systém VAR.

Liverpool prohrál po vlastním gólu Joela Matipa z jedné z posledních akcí zápasu. Přišli přitom o Curtise Jonese a Dioga Jotu. Oba viděli červené karty. Jürgen Klopp navíc proti Spurs poprvé od roku 2017 nebodoval.

