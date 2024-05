Zastavit City? Není nic lepšího než rozhodovat o titulu, tvrdí Coufal. Zůstane ve West Hamu?

Pravou stranu obrany si fanoušci West Hamu už téměř čtyři roky nedokážou představit bez Vladimíra Coufala (31). Český reprezentant pod Davidem Moyesem získal pevné místo v základní sestavě Kladivářů a tradičně dokázal znepříjemňovat zápasy největším hvězdám Premier League. Skotský manažer ale po sezoně končí a Coufal neví, jak silná jeho pozice zůstane. Je možné, že nedělní zápas s Manchesterem City bude jeho poslední ve vínovém dresu? "Mojí prioritou je zůstat," přiznal český reprezentant.

"Poslední domácí zápas. Vždycky tu hraju rád a vážím si vaší podpory v celé sezoně. Za zvuků naší hymny jsem mohl jít se svými dětmi na trávník! Díky za všechno, Kladiváři," napsal Coufal na své sociální sítě a rozvířil debaty o možném stěhování z východního Londýna.

Příspěvek rozvířil debaty hlavně kvůli tomu, že Coufal a jeho agent Karol Kisel v lednu vyjádřili nespokojenost s novou smlouvou. Klub využil opce, která umožňovala prodloužení kontraktu za stávajících platových podmínek, Coufal a Kisel ale zmínili, že tím porušil ústní dohodu, kterou s nimi uzavřel.

Nyní se zdá, že si klub s hráčem a jeho zástupci všechno vyříkali. Coufal totiž prozradil, že by s klubem rád spojil svou budoucnost "Mou prioritou je zůstat ve West Hamu. Miluju to tady. Miluju klub, lidi v něm i naše fanoušky. Navíc jsme si s rodinou zvykli v Londýně. Nemám důvod k tomu abych odcházel," řekl Coufal v rozhovoru pro Sky Sports před nedělním zápasem proti Manchesteru City.

V něm mohou Kladiváři dost výrazně promluvit do boje o ligový primát. Pokud by Citizens dokázali sebrat body, výrazně by k prvnímu titulu po 20 letech přiblížili londýnský Arsenal.

"Není nic lepšího, než mít možnost rozhodnout o titulu v Premier League. Trofej pro vítěze jsem ještě neviděl. Opravdu se na ni těším. Zároveň ale doufám, že nás čeká skvělý zápas. Manchester City je prvním týmem, který by mohl vyhrát Premier League čtyřikrát v řadě. Byl by to krásný příběh, kdybychom je zastavili právě my," řekl Coufal.

Proti týmu z modré části Manchesteru se ale West Hamu dlouhodobě nedaří. Hammers nevyhráli už 16 vzájemných zápasů a na Etihad Stadium brali body jen dvakrát z posledních 17 návštěv v rámci Premier League.

"Na světě není moc míst, kde by bylo těžší vyhrát. Naše bilance hovoří sama za sebe. Každá série ale někdy končí. Proč by to nemohlo být v neděli,“ zasnil se český obránce.

Duel na severu Anglie bude posledním zápasem Davida Moyese na lavičce West Hamu. Jednašedesátiletý trenér se s londýnským klubem loučí po čtyřech a půl letech a hráči by mu rádi připravili pokud možno důstojnou rozlučku.

"Domácí loučení jsme oslavili výhrou, tak doufám, že se nám podaří něco podobného i v Manchesteru. Nečeká nás ale vůbec nic jednoduchého, ale trenér by si to za všechno, co pro klub udělal zasloužil," řekl Coufal.

Moyes je jedním z klíčových mužů kariéry českého obránce. Byl to právě on, kdo si ho v roce 2020 jako téměř bezejmeného fotbalistu vytáhl ze Slavie a dal mu šanci v nejprestižnější fotbalové lize světa.

"Já osobně jsem mu velmi vděčný. Věřil mi i v situaci, kdy mě nikdo neznal. Byl mým prvním manažerem v Anglii, hrál jsem pod ním prakticky vždy, když jsem byl zdravý. Navíc mi společně se svým týmem velmi pomohl v začátcích. Musel jsem si zvykat na nový styl a hlavně v obranném postavení jsem měl velké mezery, oni se mnou ale trpělivě pracovali a pomohli mi dostat se na úroveň, na níž jsem dnes," líčil český záložník, jenž si v Anglii poprvé zahraje pod jiným koučem.

"Já osobně ve fotbale nemám moc rád změny. Potřebuji svou rutinu a jsem rád, když vím, co můžu od druhých očekávat. Když se mění trenér, tak nikdo nemá jistotu. Těžko říct, co se bude dít. Nový manažer si může přivést hráče, které zná. Bude to velká změna, uvidíme, jak to dopadne," uvedl Coufal