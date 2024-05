Arteta musí s Arsenalem doufat v pomoc West Hamu. Moyesovi ale volat nebudu, říká

Trenér Mikel Arteta (42) si před nedělním finišem Premier League snaží uchovat optimismus, přestože jeho Arsenal nemá režii bitvy o titul ve svých rukou. Kanonýři budou v závěrečném kole hostit Everton a vzhledem k tomu, že ztrácejí dva body na vedoucí Manchester City, nutně potřebují také ztrátu lídra tabulky. Citizens nastoupí doma proti West Hamu, na jehož lavičce se bude loučit David Moyes (61). Arteta prý přesto svého bývalého kouče z Evertonu o pomoc žádat nebude.

Španělský trenér se ocitl v kuriózní situaci. Po skončení aktivní kariéry nastoupil do Manchesteru City jako jeden z asistentů krajana Pepa Guardioly. V prosinci 2019 se Arteta stal hlavním trenérem Arsenalu, s nímž se teď pokusí svému bývalému šéfovi překazit zisk čtvrtého titulu v řadě. Spoléhat navíc musí nejen na výhru svého týmu, ale také na senzační pomoc dobrého známého. Moyes byl Artetovým koučem po celou dobu jeho angažmá v Evertonu v letech 2005 až 2011.

"Je zbytečné, abych mu volal. Moc mi pomohl, byl důležitý pro mou fotbalovou i trenérskou kariéru," připomněl Arteta na předzápasové tiskové konferenci společné působení s Moyesem v Goodison Parku. "Teď by nám mohl pomoci splnit můj velký osobní sen. Nezbývá nám, než si přát, aby nám West Ham pomohl."

Celá Anglie žije velkým nedělním rozuzlením Premier League. "Je to jeden z největších týdnů pro mnohé z nás. Teď přichází nejdůležitější okamžik. Jsme nadšení a nemůžeme se dočkat neděle. Jsme velmi optimističtí, pokud jde o výsledek. Naděje tu je. Musíme odvést svou práci, protože Everton bude těžký soupeř. Pak musíme popřát West Hamu, aby měl opravdu dobrý den," neztrácí Arteta naději.

V úterý jeho tým doufal v pomoc někoho třetího marně. Citizens v dohrávce 34. kola porazili 2:0 Tottenham a po osmém vítězství za sebou se posunuli do čela tabulky s dvoubodovým náskokem před Arsenalem. V Anglii v případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění skóre. Arsenal ho má o jeden gól lepší než City, proto se upíná k eventualitě, že lídr tabulky remizuje, zatímco on sám Everton porazí.

Pořadí v čele tabulky. Livesport

Pravděpodobnost, že by Manchester City nevyhrál, je však i podle sázkových kanceláří mizivá. "Je opravdu těžké porazit jakéhokoli soupeře v Premier League, zvlášť když je něco v sázce. Jasně, není to v naší moci. Jsou k titulu o kousek blíž než my, ale budou hrát s kvalitním soupeřem," uvedl Arteta. Na skóre zápasu City se soustředit nebude. "Na telefonech bude 60 tisíc fanoušků, zaměstnanců a mých asistentů, takže si myslím, že to bude stačit!"