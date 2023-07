Za Saúdskou Arábií zaostává, ale i do Kataru proudí známá jména z Evropy

Současné přestupové léto je ve znamení odlivu velkých fotbalových hvězd z Evropy do Saúdské Arábie. Tak trochu ve stínu zůstává Katar. I do země, která v prosinci pořádala mistrovství světa, totiž přestoupilo několik zajímavých a známých jmen.

S problémy se potýká zejména Al-Sadd, který už dva roky nezískal mistrovský titul. Na volný přestup z Porta získal zkušeného kolumbijského záložníka Mateuse Uribeho, který by do hry měl přinést klid a kvalitu. Z toho by měl těžit rychlý ekvádorský mladík Gonzalo Plata. Přestože o něj stálo několik kvalitních evropských klubů, opustil Valladolid za 12 milionů eur a zamířil do Kataru.

Vyniká rychlostí a skvělou kontrolou míče, které oslovily účastníky Premier League. Obranu vyztužil zejména marocký internacionál Romain Saïss. Jeho bohaté zkušenosti z Anglie v dresu Wolves se jistě budou hodit, stejně jako ty z cesty do semifinále MS 2022. Z Wolfsburgu pak přišel pravý obránce Paulo Otávio.

Odolal vábení z Evropy

Al-Duhail má za sebou skvělou sezonu pod trenérem Hernánem Crespem, kdy kromě ligového titulu vyhrál i obě domácí pohárové soutěže a zaknihoval katarský treble. Kromě toho se probojoval až do semifinále asijské Ligy mistrů. Velkou zásluhu na tom měl keňský útočník Michael Olunga, který se podruhé za sebou stal nejlepším střelcem soutěže.

Saïss míří do Al-Saddu. Flashscore

V záloze byl oporou Ruben Semedo. Kraj obrany nyní přichází podpořit Kim Moon-Hwan a kvalitu do středu zálohy přináší především stále ještě mladý francouzský fotbalista Ibrahima Diallo, který poslední tři roky hrál za Southampton.

Druhý tým minulé sezony Al-Arabi sice nepřivedl žádné výrazné jméno, ale zapůjčení Youssefa Msakniho proměnil v trvalý přestup. Tuniský ofenzivní hráč prý patří k nejlepším, kteří v Evropě nikdy nehráli. Přitom měl nabídky z velkých adres. V Kataru působí už 10 let. Dvakrát se stal nejlepším hráčem sezony, jednou byl králem střelců.

Ztrátou je konec Cazorly

Před rokem v září získalo Al-Arabi záložníka Rafinhu, brazilský reprezentant v minulosti hrával za Barcelonu, Inter a PSG. Smolné deváté místo chce Al-Arabíja vylepšit, a tak neponechal nic náhodě. Góly má střílet útočník Rodrigo, odchovanec Realu Madrid a naposledy opora Leedsu, který však Premier League opustil.

Připravování gólů očekává od Sofiana Boufala, který v klubu působí už dlouho, a také od mladého brazilského křídelníka Gabriela Pereiry. Toho Lvi koupili z New York City FC. Střed pole zpevnil Thiago Mendes, který přišel z Lyonu a oporou byl i v Lille. Na vše dohlíží trenér Leonardo Jardim.

Tahounem celku Qatar SC je španělský defenzivní záložník Javi Martínez, k němu se přidává ofenzivnější Bruno Tabata. Naopak největší ztrátou pro ligu je fakt, že po třech letech v Al-Saddu skončil Santi Cazorla.